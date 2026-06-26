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Quién es la esposa de Daniel Muñoz, jugador colombiano que fue barrista

Detalles e imágenes sobre la relación y matrimonio del jugador colombiano, Daniel Muñoz. Su esposa, cuánto tiempo llevan juntos, cuántos hijos tienen y dónde viven actualmente.

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Quién es la esposa de Daniel Muñoz, jugador de Colombia: son novios desde la adolescencia

Pese a su edad, el jugador lleva más de 10 años con su esposa, que lo ha acompañado desde los inicios de su carrera y con quien tiene dos hijos.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 26 de jun, 2026
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Daniel Muñoz y Manuela Jiménez Ángel
Daniel Muñoz y Manuela Jiménez Ángel
Foto Instagram: @daniel.chitiva y @manuelajimenezangel