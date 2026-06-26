Quién es la esposa de Daniel Muñoz, jugador de Colombia: son novios desde la adolescencia

Daniel Muñoz Mejía nació en Amalfi, un municipio al norte de Antioquia, el 26 de mayo de 1996. Su mayor pasión es el fútbol y en 2018 debutó en el fútbol profesional con Águilas Doradas; gracias a su desempeño, llamó la atención de otros clubes de Colombia.

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En 2019 entró al equipo de sus amores Atlético Nacional, al que tiempo atrás alentaba como parte de la barra ‘Los Del Sur’. El 14 de julio de ese mismo año jugó su primer partido ante el Once Caldas. Además, marcó el gol número 500 para el cuadro verdolaga, tan solo 22 segundos después de que iniciara el partido.

Obtuvo la dorsal número dos, el cual había sido utilizado por el excapitán Alexis Henríquez y Andrés Escobar, “El Caballero del Fútbol”. En la selección Colombia también juega con el mismo número.

Quién es la esposa de Daniel Muñoz



Se trata de Manuela Jimena Ángel, la mujer con la que tiene una relación hace más de 16 años. Pese a que no existe certeza de la edad en la que se conocieron, fotografías de ellos dejan ver que están juntos desde que ambos eran adolescentes. Hace cinco años se casaron por lo civil, pero en junio del 2025, en la ciudad de Medellín, se comprometieron ante Dios.

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A la celebración fueron invitados sus compañeros de fútbol como Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado. Además, Ryan Castro, Luis Alfonso y Jorge Celedón. Quienes pusieron a cantar a todos los invitados.

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En 2017 fueron padres por primera vez con la llegada de su primer bebé y cinco años después anunciaron que la familia seguía creciendo, pues su segundo hijo venía en camino.

Debido a su contrato en el Crystal Palace la familia tuvo que rehacer su vida en Inglaterra a inicios del 2024, lugar en el que siguen viviendo. Gracias a esto, el lateral derecho en compañía de su esposa e hijos, han viajado por varios lugares de Europa y hasta recibieron el Año Nuevo en Dubái en el 2023.