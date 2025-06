Daniel Muñoz, futbolista de la Selección Colombia, se casó después de 15 años de relación

Un nuevo integrante de la Selección Colombia dio el "sí, acepto". Se trata de Daniel Muñoz, el lateral derecho que llevaba más de 15 años con su pareja sentimental Manuela Jiménez, quien también es la madre de sus hijos. La noticia la dio a conocer pocos días después de la boda de Lucho Díaz con Geraldine Ponce.

Pese a que la celebración tuvo lugar hace varios días y prefirió mantener la noticia en privado, este 20 de junio compartió las primeras imágenes a través de una galería en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de un millón de seguidores.

"Fue un momento sagrado, lleno de emoción y gratitud. Hoy empieza un nuevo capítulo… Con el mismo amor de siempre, pero más fuerte que nunca. 18.06.2025 – Nuestro gran día✨🤍🙌🏼", fue una parte del mensaje que escribió en la plataforma digital.

En las imágenes se les observa besándose frente a los invitados, caminando por un sendero decorado con flores blancas y hasta se aprecia a los niños que estuvieron a cargo de llevar las argollas y entregárselas a la pareja para sellar su unión ante Dios.

Asimismo, Muñoz dio a conocer que su traje fue diseñado por Monastery y que contó con la participación de Franklin Ramos.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ante la unión de la pareja no se han hecho esperar: "Se nos casó la selección Colombia jajaja se viene el Mundial", "¿Les estaban haciendo descuento a los jugadores por casarse?", "Muchachos, nos los están quitando", "Dios me lo bendiga a usted y a su señora esposa. Larga vida y salud para ustedes … Hoy ya son uno solo y lo que Dios hay unido que no lo separe el hombre", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

El evento contó con la participación de Jorge Celedón en el escenario, así como también asistieron miembros del equipo tales como Luis Díaz y Cuadrado. Ryan Castro, por su parte, también estuvo en el festejo compartiendo con sus amigos y posando junto a los demás invitados.