Andrés Escobar, de la Selección Colombia, iba a proponer matrimonio antes de ser asesinado

Exintegrantes y técnicos de la Selección Colombia de fútbol detallaron el contexto de orden público, apuestas ilegales y presiones que rodearon la participación del equipo en el Mundial de Estados Unidos 1994, así como las circunstancias previas al homicidio del defensor Andrés Escobar. Los testimonios fueron emitidos en 'Se Dice De Mí' este 20 de junio.

De acuerdo con las declaraciones del exdirector técnico Francisco 'Pacho' Maturana y del exjugador Gabriel Jaime 'Barrabas' Gómez, el plantel deportivo afrontó un ambiente de alta tensión debido a amenazas directas. Gómez relató que, antes del partido contra la selección anfitriona, el asistente técnico Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez y Maturana le informaron sobre mensajes televisivos en los que se advertía de atentados contra su vida y la de su núcleo familiar si era alineado.



Esta situación provocó que el futbolista decidiera retirarse definitivamente de la actividad profesional y no disputar el encuentro. Maturana precisó que el equipo ingresó al terreno de juego afectado emocionalmente por estas intimidaciones.

El partido contra Estados Unidos, disputado en la fase de grupos, quedó marcado en el minuto 33 por un autogol de Andrés Escobar al intentar desviar un centro al área. Los excompañeros del defensor explicaron que se trató de una acción técnica fortuita y circunstancial, motivada por la proximidad de un atacante rival. Sin embargo, precisaron que el resultado deportivo adverso se sumó a un entorno complejo vinculado al auge de las apuestas ilegales en el país.

Maturana recordó que, tras la eliminación del certamen, recomendó a los futbolistas regresar al país para resguardarse junto a sus familias y evitar la exposición pública. Por su parte, 'Barrabas' Gómez indicó que el defensor central se encontraba afectado anímicamente por el desarrollo del torneo y que planeaba utilizar los días posteriores a la competencia para proponerle matrimonio a su pareja sentimental.





Respecto a los hechos que desencadenaron su muerte en Medellín, los testimonios señalaron que el futbolista acudió a un establecimiento nocturno en un momento en que su familia no se encontraba en la ciudad. El reporte televisivo expuso que coexisten dos hipótesis principales en torno al móvil del crimen: la primera, vinculada a represalias directas por el resultado del partido y el fenómeno de las apuestas; y la segunda, relacionada con un altercado derivado de una discusión de intolerancia social dentro del recinto.

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