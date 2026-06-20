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Andrés Escobar, de la Selección Colombia, iba a proponer matrimonio antes de ser asesinado - CaracolTV

Francisco Maturana y algunos exfutbolistas de la Selección Colombia reviven cómo fue el autogol de Andrés Escobar y recuerdan cómo el jugador tomó la decisión de regresar a Colombia y dar la cara tras lo ocurrido en el terreno de juego.

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Andrés Escobar, de la Selección Colombia, iba a proponer matrimonio antes de ser asesinado

Francisco Maturana y algunos exfutbolistas de la Selección Colombia reviven cómo fue el autogol de Andrés Escobar y recuerdan cómo el jugador tomó la decisión de regresar a Colombia y dar la cara tras lo ocurrido en el terreno de juego.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 20 de jun, 2026
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