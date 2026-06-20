Cuántos hijos tiene Elder Dayán, hijo de Diomedes Díaz: conoce también a su esposa

El cantante colombiano de música vallenata Elder Dayán Díaz, hijo del fallecido intérprete Diomedes Díaz, compartió detalles sobre su entorno familiar y su rol como padre en una reciente entrevista concedida al programa de entretenimiento 'La Red'. Durante la emisión, el artista abordó aspectos relacionados con la crianza de sus cuatro hijos, la dinámica en su hogar y el balance entre su carrera profesional y su vida privada.

El artista es padre de cuatro hijos: Martina, Amelia, Victoria, de tres años, y Elder Dayán Junior, un lactante que actualmente tiene cerca de cuatro meses de edad. El músico explicó que, debido a los compromisos propios de su actividad artística, suele ausentarse de su residencia desde los días jueves hasta los lunes para cumplir con presentaciones musicales. Sin embargo, precisó que durante los días restantes de la semana permanece de forma continua en su hogar para encargarse de las rutinas diarias de los menores.



De acuerdo con las declaraciones del intérprete, sus actividades cotidianas cuando no está de gira incluyen trasladar a sus hijas mayores al colegio a las 6:00 a. m., llevar a Victoria al jardín infantil en horas de la mañana y encargarse de recogerlas al mediodía para el almuerzo. Respecto al cuidado de su hijo menor, el artista manifestó que el cambio de pañales y las atenciones primarias del bebé son asumidos principalmente por su esposa, con el apoyo de una niñera y de las abuelas, debido al temor personal que le genera manipular a un recién nacido.

El cantante también se refirió a su propia infancia, señalando que creció sin la presencia de su padre biológico, Diomedes Díaz, por lo que afirmó que esta vivencia personal influye en su interés por presenciar y acompañar de manera directa las distintas etapas de desarrollo y crecimiento de sus propios hijos.





Por otra parte, el artista describió cómo gestiona la exposición pública con su familia. Mencionó que su hija Victoria nota que las personas le solicitan fotografías en la vía pública, ante lo cual él le explica que se trata de seguidores que apoyan su carrera musical mediante la compra de boletos para sus conciertos.

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Finalmente, los presentadores del programa televisivo comentaron sobre la organización del hogar del cantante, destacando la participación de las abuelas en la crianza de los menores y la atmósfera familiar descrita en la nota.

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