Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo A Otro Nivel
Mario Vanemerak
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Cuántos hijos tiene Elder Dayán, hijo de Diomedes Díaz: conoce también a su esposa - CaracolTV

El intérprete de temas como ‘Reina guajira’ y ‘Pasarla bonito’ habla de su faceta como padre, los cuidados que tiene con sus hijos y confiesa cómo los niños han asimilado que es una figura destacada en la industria musical.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cuántos hijos tiene Elder Dayán, hijo de Diomedes Díaz: conoce también a su esposa

El intérprete de temas como ‘Reina guajira’ y ‘Pasarla bonito’ habla de su faceta como padre, los cuidados que tiene con sus hijos y confiesa cómo los niños han asimilado que es una figura destacada en la industria musical.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 20 de jun, 2026
Comparta en:
Thumbnail