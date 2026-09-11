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Lujoso regalo que recibió Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez

Tras cumplirse ocho meses de la partida del cantante, Sonia Restrepo recibió un homenaje para conmemorar al artista y el legado que dejó para sus seguidores.

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Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, recibió lujoso carriel en homenaje a su esposo

El 10 de septiembre del 2026, la viuda del cantante recibió un bolso con detalles en oro de una marca que maneja accesorios de lujo.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 11 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez
Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez
Foto: Redes Sociales