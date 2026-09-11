Avon Power Stay Creamy Vinyl: ¿16 horas de brillo y alta fijación? ¡Obvio que sí!

Mantener el ritmo en una rutina acelerada exige un rendimiento superior en cada aspecto del día a día. Desde las primeras reuniones de la mañana o las jornadas de estudio, hasta los compromisos al final de la tarde, un estilo de vida dinámico requiere productos prácticos y verdaderamente confiables. En el universo del maquillaje, esto ha representado un dilema: lograr unos labios hidratados y luminosos solía significar renunciar a la duración, aceptando retoques constantes o el desvanecimiento del color tras tomar una taza de café.

Durante años ha prevalecido el mito de que los labiales de acabado brillante se transfieren con facilidad, manchan o duran muy poco. Sin embargo, la evolución de las tendencias globales de belleza hacia los looks glowy y de acabado vinilo ​ha exigido una respuesta por parte de la industria cosmética. Para responder a este reto, Avon, una marca líder en el mercado de belleza, amplía el portafolio de su emblemática línea Power Stay con el lanzamiento oficial de Avon Power Stay Creamy Vinyl.



¿Larga duración con efecto vinilo brillante? Con Avon Power Stay, ¡Obvio que sí!

Esta nueva propuesta irrumpe con una promesa de valor clara: entregar una boca con acabado vinilo brillante e hidratante al instante, combinando la fijación de 16 horas de duración. Su fórmula de alta resistencia no se corre y no transfiere, garantizando un confort absoluto gracias a una textura ligera que elimina por completo la sensación pegajosa.

Ciencia aplicada a la belleza: Tecnología Color Lock

El secreto detrás de su desempeño técnico radica en la incorporación de la Tecnología Color Lock, un desarrollo que sella los pigmentos directamente sobre la piel de los labios. Esto permite que el color conserve su intensidad y su brillo a lo largo del día, superando las pruebas de fricción sin perder su acabado vinilo.​

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Color y actitud para cada personalidad

Entendiendo que el maquillaje es una herramienta clave de autoexpresión y seguridad personal, la colección llega al mercado con una paleta de tonos protagónicos diseñados para diversos estilos y tonos de piel. La gama incluye desde rojos audaces, tonos morados y ​ ​hasta elegantes tonos nudes pensados para el uso diario. Cada aplicación aporta una cobertura uniforme que resalta el volumen natural de los labios mientras los mantiene humectados.



Con este lanzamiento, la marca demuestra que la alta tecnología en maquillaje no tiene por qué ser inalcanzable, ofreciendo productos de alto rendimiento que acompañan el ritmo de la vida real sin exigir sacrificios entre estética y durabilidad. Si buscas renovar tu cosmetiquera con un labial que resista tu rutina completa sin necesidad de retoques constantes, el nuevo Avon Power Stay Creamy Vinyl ya se encuentra disponible a través de las consultoras Avon.​ ​