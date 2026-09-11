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Avon Power Stay Creamy Vinyl: ¿16 horas de brillo y alta fijación? ¡Obvio que sí! - CaracolTV

Olvídate de retocar tu maquillaje a mitad de la jornada. La industria cosmética rompe la regla de tener que elegir entre un acabado brillante y un color que se mantiene intacto todo el día.

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Avon Power Stay Creamy Vinyl: ¿16 horas de brillo y alta fijación? ¡Obvio que sí!

Olvídate de retocar tu maquillaje a mitad de la jornada. La industria cosmética rompe la regla de tener que elegir entre un acabado brillante y un color que se mantiene intacto todo el día.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 11 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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¿16 horas de brillo? Con Avon Power Stay, ¡Obvio que sí!