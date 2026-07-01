Crecen las exportaciones de servicios en Colombia impulsadas por el turismo en el primer trimestre

Las ventas externas de sectores no tradicionales en Colombia registran una dinámica al alza en el comienzo del año. De acuerdo con el último reporte de la balanza de pagos del Banco de la República, analizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las exportaciones de servicios del país sumaron US $5.341,5 millones, cifra superior en 11,3 % a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando estas ventas alcanzaron US $4.797,2 millones.

De acuerdo con los reportes institucionales, las actividades asociadas al turismo se ubicaron como el principal motor de este comportamiento positivo. En conjunto, los rubros de viajes y transporte representaron el 67% de la totalidad de las ventas de servicios de Colombia hacia el exterior entre enero y marzo.



Al revisar el detalle por sectores contemplados en el informe técnico, el comportamiento se distribuyó de la siguiente manera:



Viajes:

Este segmento concentró el 50,1% de la canasta de servicios de exportación, generando ingresos por US$2.677 millones y un crecimiento del 9,5% frente al primer trimestre de 2025.



Este segmento concentró el 50,1% de la canasta de servicios de exportación, generando ingresos por US$2.677 millones y un crecimiento del 9,5% frente al primer trimestre de 2025. Transporte:

Con una participación del 16,8%, el sector alcanzó ventas por US$898 millones, equivalente a un incremento del 11%. El componente de pasajeros fue el principal factor de aumento.



Con una participación del 16,8%, el sector alcanzó ventas por US$898 millones, equivalente a un incremento del 11%. El componente de pasajeros fue el principal factor de aumento. Otros servicios empresariales:

Esta categoría, que abarca consultorías y soporte técnico comercial, representó el 16,4% de la torta, con exportaciones por US$874,7 millones y un alza del 11,7%.

Estos resultados reflejan el impacto de los esfuerzos de promoción que adelanta el país para posicionar a Colombia como un destino turístico competitivo. A través de la campaña “Descubre la diversidad de Colombia, el País de la Belleza”, se fortalece el posicionamiento de la oferta turística nacional en mercados estratégicos y consolidando la imagen de Colombia como un destino capaz de ofrecer múltiples experiencias en un mismo territorio.

Respecto a la evolución de estos indicadores económicos, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó: “Los resultados muestran que Colombia está construyendo una inserción internacional más compleja, con mayor valor agregado. Haber superado en 2025 la meta de participación de la canasta exportadora no tradicional y mantener esa trayectoria durante el primer trimestre de 2026 evidencia que esta transformación se expresa en resultados observables y medibles”.

Con este impulso del sector servicios y el comportamiento de los bienes no tradicionales, la participación de estos sectores en la torta exportadora del país cerró el trimestre en un 61,7%. Esta cifra sitúa el indicador por encima de la meta del 55,8% proyectada institucionalmente para el cierre de este año.