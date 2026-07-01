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Crecen las exportaciones de servicios en Colombia impulsadas por el turismo en el primer trimestre - CaracolTV

El sector servicios registró un incremento del 11,3% entre enero y marzo, jalonado por las actividades de viajes y transporte de pasajeros, según el balance del Banco de la República.

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Crecen las exportaciones de servicios en Colombia impulsadas por el turismo en el primer trimestre

El sector servicios registró un incremento del 11,3% entre enero y marzo, jalonado por las actividades de viajes y transporte de pasajeros, según el balance del Banco de la República.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 1 de jul, 2026
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