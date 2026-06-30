Tremendo totazo se dan Sofía y Juan Pablo mientras recrean escena de ‘Barbie’, la película - CaracolTV
La pareja viajó hasta Los Ángeles para cumplir la cita mundialista y aprovechó para recorrer las calles en patines; sin embargo, estaba lejos de imaginarse el accidente que sufriría por no saber manipularlos adecuadamente.
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Tremendo totazo se dan Sofía y Juan Pablo mientras recrean escena de ‘Barbie’, la película
La pareja viajó hasta Los Ángeles para cumplir la cita mundialista y aprovechó para recorrer las calles en patines; sin embargo, estaba lejos de imaginarse el accidente que sufriría por no saber manipularlos adecuadamente.