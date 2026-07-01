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Cómo supo Sofía Osío Luna que sería anfitriona del 'Desafío' 2026, de Caracol

Sofía Osío Luna, modelo que aparece en 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas', contó cómo se enteró de que sería la anfitriona del 'Desafío' 2026 y cómo reaccionó.

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“No me lo esperaba”: Sofía Osío dijo cómo se enteró de que será anfitriona del ‘Desafío’

La modelo y exreina barranquillera habló del nuevo rol que tendrá en Caracol Televisión en una entrevista con ‘Día a Día’, en la que se mostró dichosa de ser parte del exitoso programa.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Sofía Osío Luna
Sofía Osío Luna
Foto: Caracol Televisión