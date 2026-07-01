“No me lo esperaba”: Sofía Osío dijo cómo se enteró de que será anfitriona del ‘Desafío’

Sofía Osío Luna contó en ‘Día a Día’ que se enteró de que sería la nueva anfitriona del ‘Desafío’ al mismo tiempo que todos los medios, en el evento de ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’, programa en el que ella es una de las nuevas caras.

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“No tenía ni idea. […] Yo, la verdad, no me lo esperaba, no me esperaba que fuera a ser tan rápido, recién terminando ‘La Vuelta al Mundial’… ni siquiera ha salido al aire y que ya me hubieran pedido para esto es un sueño. Obviamente dije que sí”, declaró la nueva anfitriona del ‘Desafío’.

Carolina Soto y Carolina Cruz agregaron que presentían que Sofía se integraría al ‘Desafío’ 2026 desde que la vieron grabar el programa de humor porque tenía “la piel” para estar en el ‘reality’ de supervivencia.



De dónde es Sofía Osío Luna, nueva anfitriona del ‘Desafío’ 2026

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La modelo es oriunda de Barranquilla, Atlántico. Nació en el 2000, por lo que tiene 26 años de edad, y desde los 17 modela, aunque es profesional en Marketing y Comunicación de Moda.

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Sofía representó al Atlántico en el Concurso Nacional de Belleza de 2022, en donde logró la corona de Señorita Colombia. Gracias a ese título, participó en el Miss International 2023, que se llevó a cabo en Japón, y en el que logró el puesto de primer finalista.

Ahora tiene su primera aparición en televisión nacional, en ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’, de Caracol, programa en el que hace dupla con el humorista Juan Pablo Martínez, más conocido como ‘JP’.