Sofía Osío Luna habló tras convertirse en Talento Caracol; también estará en el ‘Desafío’

Sofía Osío Luna, presentadora del 'Desafío' y 'La Vuelta al Mundial', habló con 'La Red' - CaracolTV La exreina de belleza Sofía Osío Luna, quien llega a ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’, estuvo en Cali Distrito Moda acompañada de más famosas colombianas y se sinceró acerca de su vinculación a Caracol Televisión.