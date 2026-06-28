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Sofía Osío Luna, presentadora del 'Desafío' y 'La Vuelta al Mundial', habló con 'La Red' - CaracolTV

La exreina de belleza Sofía Osío Luna, quien llega a ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’, estuvo en Cali Distrito Moda acompañada de más famosas colombianas y se sinceró acerca de su vinculación a Caracol Televisión.

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Sofía Osío Luna habló tras convertirse en Talento Caracol; también estará en el ‘Desafío’

La exreina de belleza Sofía Osío Luna, quien llega a ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’, estuvo en Cali Distrito Moda acompañada de más famosas colombianas y se sinceró acerca de su vinculación a Caracol Televisión.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de jun, 2026
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