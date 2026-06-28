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Ricardo Herrera, actor de 'Padres e hijos', se sometió a implante capilar por segunda vez - CaracolTV

Ricardo Herrera, querido actor de la serie de Caracol Televisión, se sinceró sobre los motivos por los que decidió realizarse este procedimiento estético en el que inicialmente, no había obtenido los resultados esperados.

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Actor de ‘Padres e Hijos’ se puso implante capilar por segunda vez: este fue el resultado

Ricardo Herrera, querido actor de la serie de Caracol Televisión, se sinceró sobre los motivos por los que decidió realizarse este procedimiento estético en el que inicialmente, no había obtenido los resultados esperados.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de jun, 2026
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