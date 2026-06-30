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En vivo ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’: capítulo 30 de junio - CaracolTV

Cinco parejas de presentadoras y humoristas están listas para disfrutar de las sedes mundialistas de Estados Unidos, México y Canadá, combinando así el buen fútbol y el humor.

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En vivo ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’: ¡Tripulación a bordo! Despega el vuelo más esperado

Cinco parejas de presentadoras y humoristas están listas para disfrutar de las sedes mundialistas de Estados Unidos, México y Canadá, combinando así el buen fútbol y el humor.

Por: Marianella Chavarro CastroPeriodista 
Actualizado 30 de jun, 2026
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En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'.
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Foto: Caracol Televisión.
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