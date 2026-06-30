La pareja madruga para volar en globo aerostático por Monterey en México; sin embargo, sufre un percance justo en el aterrizaje, pues el piloto pierde momentáneamente el control del vehículo. El hecho es transmitido en noticias.
En vivo ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’: ¡Tripulación a bordo! Despega el vuelo más esperado
Cinco parejas de presentadoras y humoristas están listas para disfrutar de las sedes mundialistas de Estados Unidos, México y Canadá, combinando así el buen fútbol y el humor.
- 09:00 p. m.Carolina Soto y Cuervo sufrieron incidente en Monterrey
- 08:48 p. m.Carolina Cruz le hizo broma a Don Jediondo en Houston
La pareja visitó el Houston Interactive Aquarium & Animal Preserve, en Estados Unidos, donde interactuó con lémures, serpientes, rayas y otros animales que atemorizaron al humorista.
- 08:38 p. m.'El Tino' Asprilla hace aparición estelar
El exfutbolista colombiano recuerda la vez que se pegó una fiesta en Tutuá, aprovechando su paso por Colombia para jugar en unas eliminatorias de la Selección, y el problema que enfrentó después por estar de fiesta.
- 08:37 p. m.Así fue el viaje de Piroberta y Juan Diego Vanegas
La pareja llega al Estadio Lumen Field en Seattle, Estados Unidos, donde no solo conoce a Yéimar Mosquera, sino que también tiene la oportunidad de recorrer las instalaciones del complejo deportivo.