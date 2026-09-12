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Qué pasó con el papá de James Rodríguez y cómo conoció a María del Pilar Rubio

Detalles sobre cómo se conocieron los papá de James Rodríguez, María del Pilar Rubio y Wilson James Rodríguez, y qué pasó con el hombre, luego de la separación de la mamá de su hijo.

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Cómo se conocieron los papás de James Rodríguez: se casaron a los dos meses de ser novios

María del Pilar Rubio y Wilson James Rodríguez, los progenitores del ahora futbolista de Atlético Nacional, cruzaron sus vidas cuando él era jugador del Deportes Tolima, de donde es oriunda ella.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 12 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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María del Pilar Rubio y James Rodríguez
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