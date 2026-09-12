Cómo se conocieron los papás de James Rodríguez: se casaron a los dos meses de ser novios

La historia del referente de la Selección Colombia está ligada al deporte de la pelota desde antes de su nacimiento. El romance entre sus padres se tejió en medio de las canchas y el ambiente profesional de la época, marcando la genética deportiva del '10'.

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¿Cómo se conocieron los padres de James Rodríguez?

María del Pilar habló de su relación con el papá de su primogénito en el documental ‘James’, en el que él también detalló cómo vivió la separación de Daniela Ospina, y contó que cuando se hicieron novios, a ella no la dejaban salir y, por lo mismo, se casaron muy rápido: después de dos meses de empezar su relación.

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"Fui mamá joven, pero no me arrepiento. Si me tocara otra vez, nuevamente la vida, lo volvería a hacer igual. [...] Yo llego de ocho meses de embarazo a Cúcuta y él traía circulares y la clínica no quería hacerme la cesárea, no había mucha plata, no había mucho dinero. Imagínate, yo desde las 7:00 de la mañana en la clínica y pudo nacer a las 9:00 de la noche", señaló la mamá del futbolista.



Aunque la pareja se distanció durante los primeros años de infancia del jugador, la influencia futbolística de su padre y el apoyo incondicional de su madre resultaron determinantes. María del Pilar tomó las riendas de su formación personal y deportiva junto a su posterior pareja, Juan Carlos Restrepo, impulsando el talento del volante desde sus inicios en la academia Envigado F. C. y el torneo Ponyfútbol.

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¿Quién es el papá de James Rodríguez?

El padre del mediocampista es Wilson James Rodríguez Bedoya, un exjugador profesional colombiano que se desempeñó en las canchas del país durante las décadas de los 80 y 90. En su trayectoria destaca su paso por el Cúcuta Deportivo, además de haber integrado las selecciones juveniles de Colombia en su época de deportista activo.

En el 2025, el papá del volante creativo presentó un serio problema respiratorio causado por un tumor en la garganta. Debido a esta complicación médica, los especialistas en Medellín tuvieron que realizarle una cirugía de urgencia y una traqueotomía para estabilizar su respiración y garantizar un procedimiento de recuperación controlado.