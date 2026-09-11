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Imitadores brillaron en noche de eliminación y conquistaron al exigente jurado - CaracolTV

En una noche decisiva, varios imitadores lo dieron todo sobre el escenario y sorprendieron al jurado con su talento. ¿Quién logró convertirse en tu favorito de la noche?

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Imitadores brillaron en noche de eliminación y conquistaron al exigente jurado

En una noche decisiva, varios imitadores lo dieron todo sobre el escenario y sorprendieron al jurado con su talento. ¿Quién logró convertirse en tu favorito de la noche?

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 11 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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