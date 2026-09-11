Imitadores brillaron en noche de eliminación y conquistaron al exigente jurado

El Templo de ‘Yo Me Llamo’ vivió una noche cargada de emociones, sorpresas y presentaciones que dejaron diferentes reacciones entre los jurados. Uno de los momentos más destacados fue protagonizado por ‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’, quien logró erizar a Amparo Grisales con su interpretación y su ‘look’. Elder Dayán también elogió el ‘show’ y resaltó el trabajo realizado sobre el escenario.

Puedes leer: Jessi Uribe habló sobre su separación de su exesposa: “Le causé un dolor”



La emoción también se hizo presente con ‘Yo Me Llamo Isabel Pantoja’, quien terminó su presentación entre lágrimas de felicidad. Amparo aseguró que se había erizado y calificó la interpretación como hermosa, mientras César Escola tuvo un gesto especial con la imitadora y la abrazó al verla conmovida. Por su parte, ‘Yo Me Llamo Manuel Medrano’ también protagonizó un momento emotivo al romper en llanto después de su presentación, que fue destacada por los jurados.

Entre las actuaciones que recibieron buenos comentarios estuvo la de ‘Yo Me Llamo Becky G’, cuyo desempeño fue elogiado por Elder Dayán, aunque Amparo consideró que le faltó mayor intimidad y conexión emocional. ‘Yo Me Llamo Luis Fonsi’, acompañado por un cantante invitado, también sorprendió al jurado y recibió felicitaciones por su talento y entrega. Asimismo, ‘Yo Me Llamo José José’ conmovió a Amparo, quien destacó la profundidad de su interpretación y aseguró: “Me abrazaste el alma”.

Publicidad

Te gustaría leer: Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, recibió lujoso carriel en homenaje a su esposo





No todas las presentaciones tuvieron el mismo resultado. Aunque los jurados destacaron el ‘look’ de ‘Yo Me Llamo Maluma’, Amparo fue contundente al señalar que no logró escuchar al artista en la interpretación. ‘Yo Me Llamo Jorge González’, vocalista de 'Los Prisioneros', en cambio, recibió elogios y fue considerado por los jurados como una presentación perfecta. Finalmente, ‘Yo Me Llamo Juan Gabriel’ recibió opiniones divididas: Amparo destacó su evolución, Elder Dayán consideró que estuvo flojo y César Escola señaló que le faltó mayor interpretación.