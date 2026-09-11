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‘Yo Me Llamo Aria Vega’ renunció a Yo Me Llamo: ¿Qué ocurrió?

La doble de Aria Vega se mostró muy nerviosa durante su presentación y no logró terminar la canción. Explicó que se encontraba muy enferma y, finalmente, tomó la decisión de renunciar.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Aria Vega’ sorprendió al renunciar durante la noche de eliminación: qué ocurrió

La doble de Aria Vega se mostró muy nerviosa durante su presentación y no logró terminar la canción. Explicó que se encontraba muy enferma y, finalmente, tomó la decisión de renunciar.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 11 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Aria Vega’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Aria Vega’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.