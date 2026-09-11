‘Yo Me Llamo Aria Vega’ sorprendió al renunciar durante la noche de eliminación: qué ocurrió

La imitadora de Aria Vega protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche de eliminación de ‘Yo Me Llamo’, luego de tener que interrumpir su presentación y posteriormente anunciar su retiro de la competencia.

La participante llegó al Templo de la Imitación para interpretar la canción ‘24’. Sin embargo, pocos momentos después de comenzar su presentación, no pudo continuar y, visiblemente afectada, rompió en llanto sobre el escenario. La doble explicó ante los jurados que se encontraba muy enferma y ofreció disculpas por no poder completar su presentación.



“Es un sueño estar aquí para mí, he tratado de esforzarme mucho, pero qué pena con ustedes”, expresó la participante.

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Las reglas de la competencia llevaron a una decisión



Ante la situación, Amparo Grisales explicó que se trataba de una noche de eliminación y que, de acuerdo con las reglas del programa, todos los participantes debían presentarse en el Templo de la Imitación para continuar en competencia.

Después de conversar con los jurados, la imitadora de Aria Vega tomó la decisión de retirarse de ‘Yo Me Llamo’. Antes de abandonar el escenario, aseguró que confía en que las cosas ocurren por alguna razón y agradeció a Dios y a los jurados por todo lo aprendido durante su paso por el programa.

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“Quiero agradecerles mucho, me divertí, hice cosas que nunca había hecho jamás en mi vida. Jamás había cantado ante tanta gente y eso se notó. Fue un reto para mí y la pasé excelente”, manifestó.

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Mira su presentación a partir de 53:17

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Los jurados lamentaron su salida

La decisión generó tristeza entre los jurados. César Escola aseguró que le producía mucha tristeza su salida, aunque destacó que la participante tuvo la oportunidad de disfrutar la experiencia durante su permanencia en el programa.

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Elder Dayán coincidió con Escola y resaltó también la importancia de que la imitadora pudiera llevarse buenos recuerdos de su paso por la competencia.

Ya detrás de cámaras, la imitadora reiteró que, aunque se trató de una experiencia muy especial, consideraba que debía desistir de la competencia. También agradeció a Colombia por el apoyo que recibió durante sus presentaciones.

Con su retiro, la noche de eliminación continuó y Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán tuvieron que tomar nuevas decisiones para definir quiénes serían los otros participantes que abandonarían definitivamente la competencia.