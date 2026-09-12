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Quién es Mina Bonino, esposa de Federico Valverde, jugador del Real Madrid

Mina Bonino, periodista argentina que está casada con el jugador uruguayo hace un par de años. Cuando nació y cuantos hijos tiene con Federico Valverde, volante del equipo merengue.

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Quién es la esposa de Federico Valverde, jugador del Real Madrid: es mayor que él por varios años

Se trata de Mina Bonino, que nació el 13 de octubre de en Quilmes, Argentina, provincia de Buenos Aires, y lleva siete años de matrimonio con el futbolista.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 12 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Mina Bonino, esposa de Federico Valverde
Mina Bonino, esposa de Federico Valverde
Foto Instagram: @minabonino