Quién es la esposa de Federico Valverde, jugador del Real Madrid: es mayor que él por varios años

La esposa de Federico Valverde, que participó en el Mundial del 2026 con la selección de Uruguay, estudió periodismo deportivo en Deportea y al finalizar su carrera, realizó un posgrado en periodismo en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Lea también: Quién es Fernanda Viáfara, jugadora de la Selección Colombia, y si es hija de futbolista



Sus primeros acercamientos al medio como periodista comenzaron en el 2014 cuando ingresó a TyC Sports como asistente de producción, mientras terminaba su carrera. Debido a su buen rendimiento, logró salir en televisión, pero no de la manera en que ella quería, pues presentó la sección del clima y esto la hizo ser reconocida en su país, según medio de comunicación.

Empezó a ser una figura pública cuando compartió su relación con el futbolista uruguayo, volante del equipo merengue. La pareja se conoció en el partido de la Copa Libertadores que se jugó en Madrid. Sin embargo, no entablaron una larga conversación porque para Mina la diferencia de edad era un problema.

Publicidad

Meses después, empezaron a hablar por redes sociales y fue en 2019 que la periodista aceptó la propuesta de Valverde y viajó a Madrid para hablar en persona, aun sabiendo que recién se conocían y no eran tan cercanos. Durante esa visita se enamoraron y ella decidió mudarse a la capital de españa para estar cerca del futbolista.

Publicidad

Luego de dos años de noviazgo, el futbolista le propuso matrimonio a Mina de una manera poco tradicional, pues cuando ella salió de bañarse se colocó su toalla y sus pantuflas; Federico sintió que ese era el momento ideal y se arrodilló para hacer la pregunta más importante de su vida. En 2022 se casaron en compañía de su familia y amigos más cercanos. Se rumora que Luka Modrić asistió al evento. Ese mismo año, Mateus Uribe y su esposa, Cindy Álvarez también dieron el sí acepto.

Recibieron la noticia de que estaban esperando a su primer bebé y todo marchó con normalidad. En su segunda gestación no sucedió lo mismo, pues les dijeron que el embarazo era inviable, aunque en el sexto mes descubrieron que el bebé, Benicio, venía sano y sin ninguna complicación. La pareja espera a su tercer hijo, una niña llamada Bruna que, según Mina Bonino, nacerá en las primeras semanas de septiembre.

Cuántos años tiene Federico Valverde

Publicidad

Federico Santiago Valverde Dipetta, mejor conocido como Fede Valverde, nació en Montevideo el 22 de julio de 1998. Tiene 28 años y está nacionalizado como español. Juega en la selección de su país y es centrocampista del Real Madrid, compartió equipo con James Rodríguez y con Kylian Mbappé.

Publicidad

Lea también: Georgina reapareció tras su boda con Cristiano Ronaldo con más de $400 millones encima