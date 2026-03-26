Luka Modric, el ídolo de Croacia: la razón por la que le sigue los pasos a Falcao

Todo está listo para el partido de la Selección Colombia contra Croacia este 26 de marzo de 2026 en Orlando, Florida. El enfrentamiento deportivo corresponde a los preparativos para el Mundial de la FIFA 2026 México, Estados Unidos, Canadá; por lo que los fanáticos ya empiezan a hacer sus apuestas acerca del resultado de la jornada. Uno de los jugadores de 'Los Ardientes' que más ha dado de qué hablar es precisamente Luka Modric.

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El jugador se desempeña actualmente como centrocampista en el AC Milán de la serie A de Italia y se sabe que firmó con el equipo hasta el 30 de junio de 2026 con posibilidad de extender su vinculación. Sin embargo, su reconocimiento internacional se lo debe al Real Madrid, escuadra en la que estuvo desde el 2012 hasta el 2025. Ha ganado varios reconocimientos importantes, entre ellos el Balón de Oro y The Best FIFA al Mejor Jugador Masculino; ambos en 2018.

Quién es la esposa de Luka Modric, capitán de la Selección de Croacia

El futbolista, nacido del 9 de septiembre de 1985 (40 años), está casado con Vanja Bosnic, a quien no duda en presumir con frecuencia en las plataformas digitales. La pareja se conoció en 2007, cuando ella se encontraba trabajando para Mamic, una agencia de futbolistas croata que estaba vinculada al Dinamo de Zagreb, club donde jugaba el deportista del Real Madrid.



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De acuerdo con el testimonio que han dado para la prensa internacional, su historia de amor surgió luego de sostener una llamada de más de tres horas, comunicación que estaba relacionada con temas laborales.

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Con el tiempo formalizaron su relación y Vanja tomó la decisión de abandonar su trabajo para acompañarlo a Londres, donde él inició formalmente su carrera deportiva.



Cuántos hijos tiene Luka Modric y por qué se parece a Falcao

Modric tiene tres hijos fruto de su matrimonio con Vanja: Ivano nació en 2010, Ema vino al mundo en 2013 y Sofía llegó en 2017. Los tres pequeños han demostrado en múltiples ocasiones que son amantes del fútbol, por lo que apoyan a su papá en cada enfrentamiento deportivo.

Esto ha generado reacciones entre sus fans, pues muchos traen a colación el caso de Radamel Falcao, exjugador de la Selección Colombia, que tiene cinco hijos con Lorelei Tarón: Dominique, Desirée, Annette, Jedidiah y Heaven.

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