Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Partido Selección Colombia
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Colomba VS. Croacia: quién es la esposa de Luka Modric y cuántos hijos tienen - CaracolTV

El capitán de 'Los Ardientes' tiene una romántica historia de amor que se remonta al 2007. Conoce a su pareja sentimental y también a los niños que han nacido como fruto de su amor.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Luka Modric, el ídolo de Croacia: la razón por la que le sigue los pasos a Falcao

El capitán de 'Los Ardientes' tiene una romántica historia de amor que se remonta al 2007. Conoce a su pareja sentimental y también a los niños que han nacido como fruto de su amor.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de mar, 2026
Comparta en:
Quién es la esposa de Luka Modrik, cuántos hijos tiene y por qué su historia se parece a la de Falcao.