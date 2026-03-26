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Video de la modelo Ingrid Karina en medio de una recaída en Bogotá- CaracolTV

Un taxista identificado como Orlando publicó en su TikTok un video de Ingrid Karina en el que la misma modelo asegura que tuvo una recaída y señala que está buscando a su familia.

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Preocupación por Ingrid Karina: difunden video de la modelo pidiendo ayuda por "recaída"

Los seguidores de la destacada modelo han reaccionado al video difundido por un taxista en redes sociales luego de que se la encontrara en el centro de la capital colombiana. Esto se sabe.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Qué se sabe sobre el estado de salud de la modelo colombiana Ingrid Karina.