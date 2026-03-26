Preocupación por Ingrid Karina: difunden video de la modelo pidiendo ayuda por "recaída"

La modelo colombiana que fue encontrada en 2024 en condición de calle luego de haber vivido sus años dorados en la industria de la moda vuelve a ser noticia en las plataformas digitales al aparecer en lo que parece ser una recaída. La mujer había sido internada en un centro de rehabilitación y recibido el acompañamiento de sus hijos; sin embargo, hace meses se había ausentado de las plataformas digitales.

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Qué se sabe sobre el estado de Ingrid Karina y su supuesta recaída

A través de redes sociales se ha viralizado el video publicado por un usuario de TikTok identificado como Orlando. Se trata de un taxista que transportó a la modelo en su vehículo por las calles de Bogotá y, al ver el estado en el que se encontraba, se ofreció a grabarla y ayudarla a contactarse con sus seres queridos.



"Estoy aquí en el Santa Fe, recaí otra vez. Estoy buscando a mis hijos, por favor si pueden, me ubiquen rápido por él. Yo te voy a decir mi ubicación para que me llegues, ¿vale?", mencionó la modelo en el video.





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Es necesario mencionar que no se pronunciaba en redes sociales desde inicios de 2026, pues su última publicación tanto en TikTok como en Instagram data del 25 de enero. Allí comparó su proceso de recuperación y se mostró sin una gota de maquillaje, pero lució con un buen semblante.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues le han deseado fortaleza y resiliencia:"Por favor no la dejen solita, no la juzguen, oremos por ella y para quesus hijos no se rindan. Esto es difícil", "Dios mío, mírala, acógela, sácala de ese mundo. Dale fuerzas 🙏", "Qué pesar, pobrecita, ojalá encuentre a sus hijos y la ayuden 🙌", "Los hijos también tienen derecho a tener una vida tranquila y una persona así solo desestabiliza su paz y es mejor que esté lejos de ellos y sus adicciones. Le pido a Dios que la llene y pueda salir de esa vida", son algunos de los mensajes que se destacan en Internet.