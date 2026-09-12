Daiky contó historia detrás de los colmillos de vampiro que se hizo: le costó "una pelea"

Daiky Gamboa, que contó que le molesta que le pregunten sobre Karol G, su mejor amiga, reveló en la conversación los detalles detrás de uno de los rasgos más característicos de su sonrisa: sus colmillos alargados. A diferencia de lo que muchos pensaban, no se trató de una moda pasajera, sino de un deseo personal que tenía desde hace mucho tiempo.

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El ‘influencer’ dijo en ‘Historias con Ritmo’ que sus dientes son completamente naturales y que tuvo que someterse a un sacrificado tratamiento de brackets linguales (por la parte interna de los dientes) durante cuatro años. "Si los brackets por fuera son malos, por dentro son una tortura china", comentó entre risas sobre el proceso.

Sin embargo, al finalizar su ortodoncia, no buscaba una dentadura convencional: "Ellos sí son lindos, pero no son extraordinarios. Yo quiero unos dientes extraordinarios", afirmó al explicar su decisión de modificarlos para darles un aspecto de vampiro.

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¿Cómo fue la pelea entre Daiky Gamboa y su odontólogo por los colmillos del 'influencer'

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Consolidar el aspecto de sus sueños no fue sencillo, pues implicó una fuerte discusión con su odontólogo de cabecera, a quien llama Jaime y considera como un padre tras años de tratamiento semanal. Y es que el especialista se negaba rotundamente a modificar el trabajo de ortodoncia que le había tomado años perfeccionar, asegurando que esos dientes también eran su obra.

Por lo mismo, Daiky aseguró que la modificación le costó una intensa "pelea de padre e hijo" para convencer al profesional de realizar el procedimiento. Inicialmente, intentaron realizar la extensión con resina durante unos meses, pero el material se quebraba constantemente. Finalmente, el odontólogo accedió a realizarle el procedimiento definitivo de la manera que él deseaba, rechazando el diseño de sonrisa tradicional o los blanqueamientos extremos.

"Fue una pelea. Fue literal una pelea. Yo: 'Pero es que, cómo así, son mis dientes'. [Él le dijo] 'No, es que no son solo tus dientes, también son míos; yo los arreglé. Vos viniste acá con unos alicates, y mirate esos dientes tan lindos que tenés'. [Daiky le respondi{o] 'Sí son lindos, pero no son extraordinarios. Yo quiero unos dientes extraordinarios'. Entonces, no me costó dinero, me costó una pelea, pero al final se hizo", contó.

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¿Hace cuánto tiene Daiky Gamboa sus colmillos de vampiro?

Ante la duda de si se trataba de una moda o una fase pasajera, el creador de contenido dejó claro que lleva siete años con sus colmillos y no se arrepiente en lo absoluto. Explicó que no lo había hecho antes únicamente por falta de recursos económicos, pero que era un cambio que sentía totalmente necesario para reflejar su personalidad.