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Daiky Gamboa habló de los colmillos de vampiro que se hizo: le costó una pelea

Daiky Gamboa, creador de contenido y el mejor amigo de Karol G, habló de los colmillos de vampiro que se hizo y respondió a la pregunta, a su manera, de cuánto le costó el procedimiento.

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Daiky contó historia detrás de los colmillos de vampiro que se hizo: le costó "una pelea"

El creador de contenido antioqueño contó en 'Historias con Ritmo', pódcast de Caracol Televisión, la discusión que tuvo con su odontólogo por su deseo de transformar sus dientes.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 12 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Daiky Gamboa
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Foto: Caracol TV