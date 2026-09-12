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Naren Daryanani: Su nueva vida en España, procedimiento estético y planes de boda

Naren Daryanani reapareció en La Red tras radicarse en Madrid con su pareja. El actor reveló su cambio físico y sus planes a futuro.

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Actor de Padres e Hijos se mudó a España debido a su novia y revela que habrá boda

El Actor de ‘Padres e Hijos’ Naren Daryanani se fue de Colombia y vive con su novia en Madrid, en La Red revela cómo ha sido el cambio de país, así como sus proyectos personales y profesionales a futuro.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 12 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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