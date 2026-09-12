Actor de Padres e Hijos se mudó a España debido a su novia y revela que habrá boda

El reconocido actor Naren Daryanani reapareció ante las cámaras de La Red para compartir los drásticos giros que ha dado su vida tras tomar la decisión de radicarse en Madrid, España. En un proceso lleno de oportunidades inesperadas y estabilidad personal, el artista atraviesa una de las etapas más prósperas de su trayectoria.

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Naren Daryanani: retoque estético

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Durante la entrevista, el actor no dudó en hablar abiertamente sobre el procedimiento estético al que se sometió para refrescar su apariencia física antes de emprender esta nueva etapa.





"Funcionó la estiradita. No es que haya cambiado mucho, pero sí de todas maneras todas esas pequeñas arruguitas que tenía uno que se van formando, que ya no hay botox que tiemple ni nada. Entonces, eso ayudó bastante, el lifting", confesó.

Más allá de lo estético, Daryanani destacó la profunda transformación personal que ha experimentado gracias a su relación sentimental, con quien cumplió tres años de noviazgo. El artista confesó que dejó atrás una época marcada por el desorden y la promiscuidad para darle paso a un estilo de vida pleno y en pareja.

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Planes de boda en España y nuevos proyectos profesionales

Aunque aún no ha entregado el anillo de compromiso debido a los altos costos económicos que implicó la mudanza de Bogotá a España, el actor confirmó que el matrimonio está entre sus planes a corto plazo y que proyectan una ceremonia íntima para el próximo año.

En el ámbito laboral, el panorama también se torna favorable. A tan solo dos semanas de establecerse, grabó un comercial para una prestigiosa marca deportiva internacional y ya se encuentra gestionando contactos para incursionar en el modelaje y actuar en series o telenovelas españolas.

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