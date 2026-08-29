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La Red: Terremoto en Colombia afectó a todos, famosos colombianos cuentan sus historias | La Red Resumen - CaracolTV

Los padres de Jorge Cárdenas y Tatiana Rentería quedaron muy afectados por el temblor del 10 de agosto en Colombia, además de perder sus casas, las celebridades hablan de lo duro del evento.

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Los padres de Jorge Cárdenas y Tatiana Rentería quedaron muy afectados por el temblor del 10 de agosto en Colombia, además de perder sus casas, las celebridades hablan de lo duro del evento.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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