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Qué hará con los 9 millones que se ganó ‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’

En entrevista, ‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ reveló qué hará con los 9 millones que recibió tras ser elegida como la mejor imitadora de la noche y conquistar al jurado con su presentación.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ fue la mejor de la noche y ganó 9 millones: en qué los gastará

En entrevista, ‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ reveló qué hará con los 9 millones que recibió tras ser elegida como la mejor imitadora de la noche y conquistar al jurado con su presentación.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 18 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.