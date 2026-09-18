‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ fue la mejor de la noche y ganó 9 millones: en qué los gastará

Una noche llena de música, ritmo y emoción se vivió en el capítulo 41 de ‘Yo Me Llamo’. En esta oportunidad, ‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ brilló sobre el escenario con una presentación que sorprendió a los jurados y participantes. Tras finalizar las presentaciones, la imitadora fue elegida como la mejor de la noche y recibió un premio de 9 millones de pesos.

Cabe mencionar que, antes de su presentación, la participante vivió un momento inolvidable al conocer personalmente a Aida Cuevas, la artista que representa en la competencia. La emoción fue tanta que no pudo contener las lágrimas. Durante el encuentro, le expresó su admiración y agradecimiento, mientras que la cantante le compartió algunos consejos para fortalecer su técnica vocal y mejorar su interpretación sobre el escenario.



Mira su presentación a partir de 01:14

Los jurados destacaron su presentación

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Luego de su actuación, Amparo Grisales resaltó la afinación y el dominio que tuvo la imitadora sobre el escenario. La jurado aseguró que logró manejar al público como una verdadera estrella. Por su parte, César Escola destacó su desempeño y aseguró que le gustó especialmente la nueva faceta que mostró durante la presentación. Finalmente, Élder Dayán calificó su actuación como impecable y resaltó el trabajo que ha realizado para construir el personaje.



¿Qué hará ‘Yo Me Llamo Aida Cuevas’ con los 9 millones que se ganó?

Tras ser anunciada como la mejor de la noche, la imitadora habló sobre lo que hará con el premio. La doble aseguró que parte del dinero lo destinará a disfrutar junto a su familia, quienes han sido fundamentales durante este proceso. Además, contó que algunos de los trajes que ha utilizado en el programa han sido confeccionados por sus propios familiares, por lo que anhela compartir con ellos parte de este reconocimiento.

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