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César Escola a ‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’: “Me sacaste un suspiro del alma” - CaracolTV

Los jurados destacaron que había sido una gran presentación y resaltaron que la imitadora de Natalia Lafourcade había aprovechado muy bien todos los elementos del escenario.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

César Escola a ‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’: “Me sacaste un suspiro del alma”

Los jurados destacaron que había sido una gran presentación y resaltaron que la imitadora de Natalia Lafourcade había aprovechado muy bien todos los elementos del escenario.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 17 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.