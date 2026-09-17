César Escola a ‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’: “Me sacaste un suspiro del alma”

La atmósfera del escenario de 'Yo Me Llamo' se llenó de romanticismo, sutileza y pura poesía musical gracias a la presentación de la imitadora de Natalia Lafourcade. Al asumir el reto de interpretar en vivo la guitarra mientras entonaba el clásico 'Soledad y el mar', la doble cautivó por completo a la mesa de juzgamiento, aprovechando cada espacio y elemento de la escenografía para entregar una actuación impecable.

La respuesta de los expertos no se hizo esperar. César Escola fue el más conmovido de la noche y le dedicó emotivas palabras: "Me sacaste un suspiro del alma". Además, 'El Maestro' destacó su técnica: "Vocalmente estás muy bien (...) Tuviste una presentación redonda, aprovechaste muy bien los elementos".



Por su parte, Amparo Grisales resaltó la belleza de su timbre de voz y su propuesta estética: "Tienes una voz realmente hermosa, manejaste una técnica vocal maravillosa (...) Me gustó tu look del día, te ves muy bien". Finalmente, Elder Dayán no escatimó en halagos para la participante, asegurando que su ternura sobre el escenario embelesa a cualquiera y felicitándola por la precisión al marcar los acordes de la guitarra durante el show.

¿Cuál es el nombre real y de dónde es la cantante Natalia Lafourcade?

El nombre completo de la cantautora mexicana es María Natalia Lafourcade Silva. Nació el 26 de febrero de 1984 en la Ciudad de México y creció en Coatepec, Veracruz. Es una de las figuras más reconocidas de la música alternativa y el folclor latinoamericano, acumulando múltiples premios Grammy y Grammy Latino a lo largo de su carrera.

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¿Qué género musical canta Natalia Lafourcade y cuáles son sus canciones más famosas?

Natalia Lafourcade interpreta una fusión de pop alternativo, folk, indie pop y música folclórica latinoamericana. Entre sus canciones más populares y buscadas en plataformas digitales se destacan 'Hasta la Raíz', 'Nunca es Suficiente', 'Soledad y el Mar' y 'Tú Sí Sabes Quererme'.