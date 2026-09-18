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Ben Saunders, primer ganador de ‘La Voz’ de Holanda, fue hallado muerto en lago

La industria musical está de luto tras confirmarse el hallazgo sin vida del cantante Ben Saunders, de 43 años, primer ganador en la historia de 'The Voice' (Países Bajos, 2011), en un lago de Arnhem.

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Primer ganador de ‘La Voz’ de Holanda fue encontrado muerto en un lago

La industria musical está de luto tras confirmarse el hallazgo sin vida del cantante Ben Saunders, de 43 años, primer ganador en la historia de 'The Voice' (Países Bajos, 2011), en un lago de Arnhem.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 18 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Ben Saunders, ganador de 'La Voz' de Holanda
Ben Saunders, ganador de 'La Voz' de Holanda
Foto: Getty Image