Primer ganador de ‘La Voz’ de Holanda fue encontrado muerto en un lago

El mundo del entretenimiento internacional lamenta la trágica pérdida de Ben Saunders, el histórico artista que hizo sonar su voz en todo el planeta al convertirse en el primer campeón de la franquicia original ‘The Voice of Holland’, en 2011.

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Tras ser reportado como desaparecido, las autoridades de Países Bajos desplegaron un operativo de búsqueda que terminó con el hallazgo de su cuerpo en la zona recreativa del lago Rijkerswoerdse Plassen, al sur de Arnhem, según TV Azteca.

De acuerdo con reportes oficiales emitidos por la Unidad de Policía del Este de los Países Bajos, se ha descartado la participación de terceros o indicios de un hecho criminal. Aunque las causas exactas del fallecimiento no se han hecho públicas por respeto a la privacidad de sus allegados, las autoridades concluyeron las labores de investigación en el sitio.

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Qué dijo la familia del primer ganador de ‘La Voz’ que fue hallado muerto

La partida del intérprete provocó una ola de conmoción en redes sociales y medios internacionales. Su hermano, Dean Saunders, dedicó unas emotivas palabras a través de su cuenta de Instagram para despedirse públicamente: "Mi dulce hermanito falleció hoy. Nunca había sentido un dolor tan grande como el que siento ahora. Qué día tan terrible para todos nosotros… Tenemos que aprender a vivir con esto y espero que se maneje con respeto".

Así mismo, figuras clave del formato de entretenimiento expresaron sus condolencias. El reconocido músico Marco Borsato, quien fue su coach durante su paso por la competencia televisiva, reaccionó al triste suceso dedicándole un mensaje en sus plataformas oficiales: "No encuentro palabras para describir el vacío que dejas. Querida familia y amigos: les deseo mucha fuerza para sobrellevar esta inmensa pérdida", contó Noticias Caracol.

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Quién era Ben Saunders, primer ganador de ‘La Voz’ de Holanda, y su trayectoria musical

Nacido en Londres, pero residenciado en territorio neerlandés, Saunders saltó al estrellato en 2010 durante las audiciones a ciegas del formato con una magistral interpretación de 'Use Somebody', tema original de la agrupación estadounidense Kings of Leon. Su impactante registro vocal y estilo auténtico lo llevaron a coronarse ganador a principios de 2011, hito que marcó el despegue global de una de las franquicias televisivas más exitosas del mundo.

Tras su victoria, el cantante cosechó grandes éxitos radiales como 'Kill for a Broken Heart' y lanzó su álbum debut 'You Thought You Knew Me By Now', que alcanzó los primeros lugares de las listas europeas. En años recientes, alternó su pasión artística con su trabajo como tatuador profesional.