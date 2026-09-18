Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Capítulo 41 'Yo Me Llamo'
J Balvin y Valentina Ferrer se separaron
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Supuesta amante de J Balvin le pidió disculpas a la exreina Valentina Ferrer

Melanie Pavola, que dijo que el cantante tuvo un amorío con ella mientras su esposa estaba embarazada, le envió un mensaje a la modelo argentina luego de que se confirmara la separación de la pareja.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Mujer que dijo que J Balvin le había sido infiel a Valentina Ferrer le pidió disculpas a la exreina

Melanie Pavola, que dijo que el cantante tuvo un amorío con ella mientras su esposa estaba embarazada, le envió un mensaje a la modelo argentina luego de que se confirmara la separación de la pareja.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 18 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Melanie Pavola y Valentina Ferrer
Melanie Pavola y Valentina Ferrer
Foto Instagram: @melaniepavola y @valentinaferrer