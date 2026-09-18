Mujer que dijo que J Balvin le había sido infiel a Valentina Ferrer le pidió disculpas a la exreina

La confirmación del fin de la relación entre el reguetonero colombiano J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer desencadenó un terremoto mediático que salpicó de lleno a la creadora de contenido mexicana Melanie Pavola. Tras revivirse las versiones de un presunto romance con el intérprete de ‘Ay vamos’, mientras Ferrer atravesaba su embarazo, Pavola volvió a tomar la palabra en redes sociales para enviarle un sorpresivo mensaje directo y de disculpa a la expareja del cantante.

Lea también: Hijo de Aylin Mujica que falleció se le manifestó cuando ella estaba en Colombia



El pronunciamiento se da en medio del revuelo ocasionado por la separación de la pareja, donde la creadora de contenido azteca buscó desmarcarse de las acusaciones de complicidad en la supuesta infidelidad.

Qué dijo Melanie Pavola, que aseguró que J Balvin le fue infiel a Valentina Ferrer

Publicidad

A través de sus plataformas digitales, Melanie Pavola se dirigió directamente a Valentina Ferrer asegurando que, durante el tiempo en el que supuestamente mantuvo un vínculo con el intérprete paisa entre 2020 y 2021, desconocía por completo que el artista estuviera esperando un hijo con la modelo.





"Solo dije la verdad, a las dos nos mintieron", expresó la mexicana en una publicación que generó diversas reacciones en Internet. Según su relato, al enterarse del estado de gestación de la argentina, decidió retirarse y enviar un mensaje privado a Ferrer para pedirle disculpas y aclarar la situación.

Historia de Instagram de Melanie Pavola Foto Instagram: @melaniepavola

Publicidad

Sin embargo, las palabras de la creadora de contenido han dividido opiniones entre quienes consideran que se trata de un gesto sincero y quienes lo interpretan como un comentario sarcástico en medio de la polémica.

Las declaraciones de Melanie Pavola cobraron fuerza luego de que Valentina Ferrer hiciera público el fin de su relación con J Balvin, aclarando que se trató de una decisión mutua tomada desde el respeto y enfocada en el bienestar de su hijo, Río.

Historia de Instagram de Valentina Ferrer Foto Instagram: @valentinaferrer

Previo a este anuncio, la modelo fue abordada por medios internacionales sobre los rumores de infidelidad de su expareja, guardando absoluto silencio y evitando emitir señalamientos directos hacia terceras personas. Pese al revuelo causado por la mexicana, ni el cantante de música urbana ni la modelo argentina han afirmado que una infidelidad haya sido la causa principal de su separación.