Hijo de Aylin Mujica que falleció se le manifestó cuando ella estaba en Colombia

La reconocida actriz y presentadora cubana Aylín Mujica abrió su corazón ante medios de comunicación al compartir detalles sobre la devastadora pérdida de su hijo Mauro. En una entrevista publicada por People en Español, la mujer describió el doloroso proceso de duelo tras la partida del joven músico y reveló de qué manera se ha manifestado su presencia para enviarle fortaleza en medio de la tragedia.

Lea también: Aleks Syntek estalla en concierto para pedir que lo defiendan y lo abuchean



Cómo se manifestó el hijo de Aylín Mujica tras su fallecimiento

Durante la entrevista, la actriz explicó que vivió un momento espiritual mientras se encontraba en Villa de Leyva, Colombia, grabando un proyecto de televisión. Mujica relató que sintió la presencia de su hijo en la habitación y vio cómo la cortina del lugar comenzó a moverse de forma inusual.

Publicidad

Al tomar su teléfono celular para iluminar el espacio, la pantalla marcaba exactamente las 3:33. La artista vinculó de inmediato esta hora con una señal directa de Mauro, ya que el joven llevaba tatuado el número 333 en honor a las tres letras "M" de su nombre.

📺 Sigue a Caracol TV en Google Noticias.

Publicidad

"Creo que estaba tratando de mandar un mensaje, y lo único que recibo es que no esté triste, que está en un lugar muy bonito y con mucha paz", expresó la cubana.

El joven presentó complicaciones de salud derivadas de un cuadro de neumonía, las cuales empeoraron drásticamente por la presión sufrida durante un vuelo comercial. Según relató Mujica, la elevación en el avión provocó la formación de un coágulo en el pulmón.

Posteriormente, mientras Mauro se encontraba en la playa en Barbados, sufrió convulsiones. La falta de la asistencia médica inmediata generó un prolongado período sin oxígeno al cerebro, ocasionando su fallecimiento en el hospital.

Qué le pidió Aylín a su hijo al momento de despedirse

Publicidad

Aylín Mujica recordó el doloroso momento en que viajó a Barbados para reencontrarse con el cuerpo de su hijo. En el recinto donde reposaban sus restos, se acercó al joven para besarle las mejillas y le hizo una súplica en medio del llanto: le pidió que le enviara la fortaleza necesaria para seguir con vida y ser el sostén de sus otros dos hijos.

Publicidad

La actriz aseguró que es precisamente esa energía enviada por Mauro la que le permite continuar trabajando en obras de teatro y producciones internacionales. Cita además que el trabajo ha funcionado como su principal cable a tierra y bálsamo emocional.

Qué pasó con los restos de Mauro, el hijo de Aylín Mujica

A dos meses de la partida física del músico, Mujica detalló que el trámite para recibir las cenizas ha sido largo y complejo debido a requerimientos aduanales e internacionales, puesto que Mauro era ciudadano estadounidense y falleció en territorio extranjero.