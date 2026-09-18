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Aylin Mujica recibió una señal de su hijo fallecido cuando ella estaba en Colombia

La actriz contó en una rueda de prensa con distintos medios de comunicación en México que su hijo sigue dándole señales las cuales le dan a entender que él está bien.

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Hijo de Aylin Mujica que falleció se le manifestó cuando ella estaba en Colombia

La actriz contó en una rueda de prensa con distintos medios de comunicación en México que su hijo sigue dándole señales las cuales le dan a entender que él está bien.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 18 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Aylín Mujica
Aylín Mujica
Foto Instagram: @aylinmujic