Aleks Syntek estalla en concierto para pedir que lo defiendan y lo abuchean

El cantante y productor mexicano Aleks Syntek se convirtió en el blanco de una polémica en redes sociales. Durante su reciente presentación en vivo en el marco de las celebraciones patrias en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, el intérprete de 'Duele el amor' pausó de manera abrupta la música para lanzar duras críticas contra Bad Bunny y la industria urbana, exigiendo además un respaldo ferviente a su público en medio de gritos y reclamos, según la emisora kch fm.

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La actitud del artista desató el descontento de los asistentes e impulsó miles de comentarios en redes sociales, donde diversos usuarios calificaron la escena de un comportamiento errático y cuestionaron su estado emocional con etiquetas de un supuesto "brote psicótico".

La controversia estalló cuando el cantante, visiblemente alterado, interrumpió el repertorio para dirigirse directamente a la audiencia y reprochar la falta de apoyo frente al acoso digital que enfrenta por sus posturas contra la música urbana. "¡Wey, ya defiéndanme! Si les gusta mi música, defiendan al tío Syntek. No me dejen ahí solo, carajo", exclamó el artista desde el escenario ante la mirada atónita de los asistentes.

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La tensión escaló cuando un asistente del público le pidió interpretar un tema de Marco Antonio Solís "El Buki", a lo que el cantautor respondió molesto: "Entre más me digas eso, menos voy a cantar ¿Nunca quisiste oír la verdad de Aleks Syntek?".

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El cruce de palabras derivó en una serie de abucheos, mientras los videos del tenso momento eran difundidos de forma masiva en TikTok y X bajo afirmaciones de que el músico habría sufrido una descompensación en vivo.

Qué dijo Aleks Syntek sobre Bad Bunny y el género urbano

En medio de sus intervenciones, el cantautor volvió a arremeter contra Bad Bunny y su música. Syntek cuestionó fuertemente el posicionamiento del puertorriqueño en las listas internacionales de popularidad y señaló a la industria del entretenimiento por premiar, según sus palabras, a la "gente malandra" mientras se castiga a los verdaderos referentes culturales.

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Horas después de que las imágenes se volvieran tendencia, Aleks Syntek se pronunció en sus canales oficiales compartiendo un extenso y sombrío mensaje. En la publicación, el músico acusó a los medios de comunicación y a los usuarios de internet de "monetizar con mentiras" y de articular campañas de cancelación en su contra.

Historias de Instagram de Aleks Syntek Foto Instagram: @syntekoficial

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"Pero la luz ya viene y los justos serán recompensados. Viva México y sus artistas culturales y éticos", concluyó el artista, manteniendo una firme postura defensiva ante los señalamientos sobre su conducta sobre el escenario.

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A lo largo de su carrera, el intérprete de ‘Duele el Amor’ ha criticado abiertamente las composiciones y letras del género urbano, insistiendo en defender propuestas orgánicas con arreglos instrumentales complejos por encima de ritmos que considera pasajeros o perjudiciales.