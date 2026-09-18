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Aleks Syntek estalla en concierto para pedir que lo defiendan y sus fans lo abuchean

El cantautor mexicano desató una fuerte ola de críticas en redes tras alterar su ‘show’ con extraños discursos en contra de Bad Bunny y el género urbano.

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Aleks Syntek estalla en concierto para pedir que lo defiendan y lo abuchean

El cantautor mexicano desató una fuerte ola de críticas en redes tras alterar su ‘show’ con extraños discursos.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 18 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Aleks Syntek
Aleks Syntek
Foto: Getty Image