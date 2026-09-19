Cómo conoció Santiago Cruz a su esposa: fue amor a primera vista y famosa los presentó

En entrevista, el cantautor tolimense Santiago Cruz compartió detalles sobre el nacimiento de su historia de amor con María Paz, su esposa y la madre de sus dos hijos.

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El intérprete de ‘Desde lejos’ relató que el flechazo ocurrió de manera inesperada durante la grabación de un disco en vivo en un colegio de Bogotá. Para dicha presentación, el artista invitó a su amiga la actriz Manuela González al evento privado.

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Santiago Cruz contó en el formato ‘Historias con Ritmo’ que, mientras está en el escenario, le gusta hacer contacto visual con los espectadores para conectar con ellos, y en medio de su recorrido con la mirada vio en el público a María Paz junto a Manuela. Desde ahí quedó flechado con ella y quiso saber más.



“Me gusta ver a la gente y conectarme con la gente. De pronto veo un espectáculo de mujer y me doy cuenta de que al lado está Manuela, que es otro espectáculo de mujer”, dijo el cantante.

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Al día siguiente de su grabación llamó a su amiga, con una intención de por medio, y le preguntó cómo la había pasado y quiso averiguar la identidad de la mujer que había visto junto a ella; la actriz le dijo que se llamaba María Paz y que tenía novio, razón por la que Santiago no avanzó en ese momento.

Un año después de ese evento la pareja se reencontró y la conexión fue grande e inevitable y tomaron la decisión de compartir su vida. Se casaron en 2013 y han permanecido juntos ininterrumpidamente desde entonces.

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Cuántos hijos tiene el cantante Santiago Cruz

La pareja tiene dos hijos biológicos, Violeta Cruz y Salvador Cruz, además, viven con los hijos mayores que María Paz tuvo en una relación pasada. La pareja tiene 15 años juntos y el siguiente año cumplirá 14 años desde que dieron el sí más importante.

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El cantante contó que sus hijos también tienen un gran gusto por el mundo artístico y confesó que Violeta canta y baila, mientras que Salvador asegura que quiere ser actor. Santago dijo que se le haría muy extraño que sus progenitores no siguieran su mismo camino, pero que independientemente de la decisión que tomen, él los va a apoyar.