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Cómo conoció Santiago Cruz a su esposa: fue amor a primera vista y quién los presentó

El cantautor ibaguereño, intérprete de ‘Baja la Guardia’ reveló cómo inició el romance con su esposa, en una conversación con ‘Historias con Ritmo’, pódcast de Caracol Televisión.

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Cómo conoció Santiago Cruz a su esposa: fue amor a primera vista y famosa los presentó

El cantautor ibaguereño, intérprete de ‘Baja la Guardia’ reveló cómo inició el romance con su esposa, en una conversación con ‘Historias con Ritmo’, pódcast de Caracol Televisión.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 19 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Santiago Cruz
Santiago Cruz
Foto: Caracol Televisión