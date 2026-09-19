Mensajes de Amor y Amistad 2026: frases y tarjetas bonitas para enviar por WhatsApp

Cada septiembre, los colombianos se preparan para celebrar Amor y Amistad, una fecha que se ha convertido en una oportunidad para expresar sentimientos y agradecer la presencia de esas personas especiales que acompañan diferentes momentos de la vida.

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Aunque muchos aprovechan la ocasión para jugar amigo secreto (y tener una integración con los compañeros de trabajo o, incluso, con la misma familia), no hace falta dar un regalo para sorprender a alguien. Una frase sincera, un recuerdo compartido o unas palabras de agradecimiento también pueden convertirse en un detalle significativo.

Por eso, reunimos algunos mensajes de Amor y Amistad para enviar por WhatsApp, con opciones para dedicar a la pareja, los amigos, la familia o esa persona especial que ocupa un lugar importante en el corazón. Desde frases románticas hasta mensajes cortos y emotivos, estas opciones pueden acompañarse de una fotografía, un emoji o una tarjeta digital para hacer llegar un saludo especial.

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Mensajes bonitos para dedicar en Amor y Amistad a la pareja y amigos

A la pareja le puede enviar frases como:



“Qué bonito coincidir contigo en esta vida. Gracias por ser mi compañía, mi refugio y una de mis razones favoritas para sonreír. ¡Feliz Amor y Amistad!”

“No hace falta una fecha para recordarte cuánto te quiero, pero hoy es una hermosa excusa para decirte gracias por estar, por quererme y por compartir la vida conmigo.”

“Entre millones de personas, la vida hizo que nuestros caminos se encontraran. Y por eso, hoy solo puedo decir: qué fortuna tenerte a mi lado. ❤️”

“Que nunca nos falten los abrazos que calman, las risas que unen y las ganas de seguir construyendo recuerdos juntos. ¡Feliz Amor y Amistad!”

“Te elegiría en esta y en todas las historias posibles. Gracias por convertir momentos sencillos en recuerdos inolvidables.”

A los amigos más especiales los puede sorprender con mensajes como:



“Los buenos amigos son esos que convierten cualquier momento en una historia para recordar. Gracias por estar en las buenas, en las malas y en todas las que vienen. ¡Feliz Amor y Amistad!”

“La vida se vuelve más bonita cuando tenemos personas con quienes reír hasta que duela la barriga, hablar de todo y contar siempre. Gracias por tu amistad.”

“Hay amigos que con el tiempo se convierten en familia. Gracias por ser de esas personas que hacen que el camino sea mucho más especial. 💛”

“Por las conversaciones interminables, las risas inesperadas, los secretos compartidos y todos esos momentos que solo nosotros entendemos. ¡Feliz Amor y Amistad!”

“Gracias por estar incluso cuando no digo que necesito compañía. Esa también es una de las formas más bonitas de querer.”

Tarjetas de Amor y Amistad para enviar por WhatsApp

También está la opción de enviar tarjetas virtuales, que expresen todo el cariño y la gratitud que se siente por la otra persona. Estas se pueden diseñar en distintos programas gratuitos e, incluso, se pueden hacer con inteligencia artificial. Acá, algunas ideas:

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