¿J Balvin le respondió a Residente en su Bzrp Session? Te contamos qué dice la canción

El pasado 26 de diciembre se estrenó la BZRP Session #62 en colaboración con J Balvin, algo que revolucionó las redes sociales, no solo por la colaboración de estos dos artistas, sino también, por la intriga al saber que el colombiano podría responder a las críticas que recibió en la BZRP Session #49 realizada por Residente.

Lea también: J Balvin le reclamó a periodista por rudo comentario de hace años: “ratero”



Desde el inicio de la canción se dio una pronta respuesta a las dudas de los seguidores, pues el productor argentino y el artista colombiano encaminaron su proyecto a una mezcla que reúne ritmos tropicales, raíces del reguetón e instrumentos de la región cafetera, acompañados de una nostálgica letra de desamor.

La canción lleva alrededor de 14 horas desde su publicación y ya cuenta con más de dos millones de visualizaciones en YouTube; el videoclip es en el mítico estudio del productor donde suele grabar sus sesiones. La canción tiene frases como “y a la que me olvidó, se le olvidó que me olvidó” o “siento que tu nombre está en todos mis pensamientos”; algo muy alejado de una oscura respuesta o una invitación a pelear.



Publicidad

¿J Balvin le respondió a Residente?

Esta colaboración trajo a colación nuevamente la BZRP Session #49, en la que Residente usó el espacio para cuestionar al colombiano como artista. A pesar de que fue un tema que sucedió en 2022, cualquier movimiento que relacione alguno de estos nombres, despierta el interés de sus fanáticos.

Publicidad

José no le respondió a Residente en su sesión musical y tampoco envió alguna referencia a dicha polémica, al contrario, la colaboración deja una propuesta que reúne sonidos actuales, de la mano de ritmos folclóricos colombianos.

Lea también: Reguetonero ahora es domiciliario: trabajó con J Balvin y Maluma ya lo tiene en la mira

Para muchos, esto se puede entender como un cierre al tema; pues, teniendo la oportunidad de responder las críticas y los malos comentarios, el artista decide seguir adelante. Un claro ejemplo de esto es su sorpresiva aparición en uno de los más recientes conciertos de Bad Bunny en su gira mundial ‘DTMF’ donde cantaron temas de su icónico álbum ‘OASIS’; algo que fue señal de perdón.

Letra de la Bzrp session de J Balvin

Publicidad

(For fun, I just do it, for fun)(For fun)(For fun)(For fun, I just do it, for fun)(For fun)(For fun)

Cuando pensé que por fin ya te olvidéMe apareció tu fotoSe me aguaron los ojosMe cambió la mirada(For fun, for fun)

Publicidad

Y a fin de cuentas, puede ser la razónPor la que sigo solo (for fun, for fun)Porque después de todo (for fun, I just do it)No te he olvidado nada (for fun)

Y a la que me olvidó, se le olvidóQue me olvidóY a la que me olvidó, se le olvidóQue me olvidó

SientoQue tu nombre está en todos mis pensamientosNo te puedo ver, pero estás como el vientoQue se lleva todoY tú como si nada(For fun, for fun)

Miento si digo que ya no tengo sentimientosMe falta memoria y me sobran recuerdosTe debería odiarPero no me dan ganas(For fun, for fun)

Publicidad

Y a la que me olvidó, se le olvidóQue me olvidóY a la que me olvidó, se le olvidó(J Balvin, man)

Quiero que, por lo menos, me recuerdes como algo bueno (más)Que no olvides la forma en que lo hacemos (más)Si lo digo, va a sonar algo obscenoPero, ma', si quieres, nos vemosY el problema lo resolvemosY si no es en esta vida, ojalá en otra nos encontremos

Publicidad

Y si no (vuela, vuela)Voy a dejar que en otro rumbo vuelesVoy a beber escuchando Omar GelesVoy a bajar las fotos que un día subí a las redesMira que mal que tienes, me matas con esto que

Siento que tu nombre está en todos mis pensamientosNo te puedo ver, pero estás como el vientoQue se lleva todoY tú como si nada(For fun, for fun)

MientoSi digo que ya no tengo sentimientosMe falta memoria y me sobran recuerdosTe debería odiarPero no me dan ganas(For fun, for fun)

Y a la que me olvidó, se le olvidóQue me olvidóY a la que me olvidó, se le olvidóQue me olvidó

Publicidad

(Más)(J Balvin, man) (más)¡Bizarrap!(Más)(For fun)(For fun)

