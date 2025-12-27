Publicidad

Melina Ramírez habla del proceso de separarse de su hijo Salvador desde que era bebé

Melina Ramírez se confesó en un podcast y compartió lo difícil que fue adaptarse a dejar viajar a su hijo desde los 10 meses para que compartiera con su papá en Medellín.

Melina Ramírez habla de lo duro de separarse de Salvador desde los 10 meses: “lloré 15 días”

La presentadora se confesó en un podcast y compartió lo difícil que fue adaptarse a dejar viajar a su hijo para que compartiera con su papá en otra ciudad, incluso mientras seguía lactándolo.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 27 de dic, 2025
Melina Ramírez habla de su hijo, Salvador.