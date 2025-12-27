Melina Ramírez habla de lo duro de separarse de Salvador desde los 10 meses: “lloré 15 días”

Salvador, el hijo de Melina Ramírez, se ha ganado el cariño de los colombianos gracias a su ternura y espontaneidad. El menor suele ser protagonista en las redes sociales de sus padres, quienes con frecuencia reciben comentarios positivos por la dinámica familiar que comparten con él.

Melina Ramírez habla de su hijo, Salvador

En medio del podcast 'El Club del Caos', la presentadora, a quien actualmente se ve en 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas', habló sobre el proceso de adaptación que vivió al tener que compartir el tiempo de su hijo entre ella y su papá, teniendo en cuenta que ambos residían en ciudades diferentes.



“Salva se va desde los 10 meses. Para mí fue horrible la primera vez que se fue”, explicó durante la conversación. Además, aseguró que la situación era más compleja debido a que aún se encontraba en periodo de lactancia, lo que hacía que la logística de cada visita fuera difícil.

Inicialmente, Melina viajaba a Medellín con su hijo para alimentarlo cada vez que era necesario y permitir que pudiera compartir tiempo con su papá, quien también deseaba ejercer plenamente su rol. Durante su relato, contó que lloraba con frecuencia antes, durante y después de cada viaje de Salvador.

“Lloré 15 días antes, lloré como una semana que estuvo con el papá. Lo veía, pero lloraba”, comentó. Asimismo, agregó que cuando el niño creció y ya no necesitaba lactancia, comenzaron los viajes sin su compañía, lo que le resultó aún más difícil de sobrellevar.



“Parecía una magdalena, como si fuera una tragedia. Yo ahí dije: ‘Dios mío, ¿me la voy a pasar llorando toda mi vida o veo esto con otros ojos, por difícil que sea?’”, relató. A partir de ese momento, tomó la decisión de afrontar la situación desde una perspectiva diferente.

La presentadora explicó que estos episodios representan momentos decisivos en la vida, en los que cada persona puede elegir cómo enfrentar el dolor: “Te pasa algo difícil y doloroso, y tienes la posibilidad de decidir cómo vivirlo: te culpas, te quedas amargada e infeliz o le das vuelta a la página y dices ‘bueno, listo’”, expresó.

Actualmente, Melina Ramírez y el padre de Salvador han mostrado, a través de sus redes sociales, que lograron construir un equilibrio familiar en el que el menor comparte tiempo de calidad con ambos. Según lo que reflejan públicamente, Salvador crece rodeado de amor.

