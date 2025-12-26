Actriz que trabajó con Paulina Rubio publicó preocupante mensaje: “Mi última Navidad”

Yolanda Andrade es una reconocida actriz y presentadora mexicana de 53 años, con una amplia trayectoria en la pantalla chica y en los medios de comunicación. Esta Navidad, la artista despertó preocupación entre sus seguidores tras compartir un mensaje que encendió las alarmas.

Mira también: La Gorda Fabiola le dejó carta Polilla antes de morir: él la encontró 20 años después



Andrade es recordada por su primer papel protagónico junto al cantante Cristian Castro en la novela 'Las secretas intenciones' en 1992. En 2001 apareció en el videoclip 'Yo no soy esa mujer' de Paulina Rubio y, desde entonces, se dedicó principalmente a la presentación de programas matutinos y luego se retiró por diversos escándalos de su vida privada.

El pasado 24 de diciembre, Yolanda publicó un video en compañía de su familia, en el que aparecen su hermana Marilé y su cuñado, a quienes agradeció por acompañarla en la celebración de Navidad. Sin embargo, fueron sus palabras finales las que resultaron alarmantes.

“Ustedes saben que yo soy una persona que no festeja mucho la Navidad, pero en esta ocasión es especial porque vino mi familia a verme desde muy lejos”, dijo al inicio del video.



Luego, concluyó con un mensaje que generó preocupación: “Quizás esta sea mi última Navidad. Así es que no se les olvide nunca jamás que los amo”.



Qué enfermedad tiene la actriz Yolanda Andrade

El lunes 26 de diciembre, Andrade publicó otro video en el que reveló más detalles sobre su estado de salud, algo que anteriormente había evitado. En esta ocasión, confirmó que padece ELA (esclerosis lateral amiotrófica).

Publicidad

“Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo, porque hay mucha gente que ahora conozco que tiene esa enfermedad degenerativa y muy triste”, expresó la presentadora.

Además, explicó cómo se manifiesta la enfermedad en su día a día: “Es por picos: a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal. No puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar. Es una fatiga crónica. Son muchas cosas”.

Publicidad

Adicionalmente, en el video comentó que había sido hospitalizada recientemente: “Hace poco estuve en el hospital, me tuvieron que sacar porque me pusieron un catéter nuevo, porque mis venas ya no podían más. Ahora me ponen el suero y la medicina. Tengo un enfermero de lujo, se llama Rolando y es mi hermano. Y estoy feliz de ver a mi familia acá, visitándome”.

Mira también: Qué fue de Viviana Dávila, expresentadora de Noticias Caracol: cambió radicalmente de vida