Quién es Yolanda Andrade y qué enfermedad tiene: se le dificulta hablar

Yolanda Andrade preocupó a sus seguidores tras publicar un video en Navidad en el que aseguró que podría ser su última celebración. La actriz habló de su estado de salud y de la enfermedad que padece.

Actriz que trabajó con Paulina Rubio publicó preocupante mensaje: “Mi última Navidad”

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 26 de dic, 2025
Yolanda Andrade publicó preocupante mensaje.