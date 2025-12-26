Lincoln Palomeque pasó la Navidad con la familia de Carolina Cruz fuera de Colombia

Publicidad

Lincoln Palomeque y Carolina Cruz pasaron la Navidad juntos en Estados Unidos

La presentadora de Día a Día mostró en redes sociales cómo vivió la noche del 24 de diciembre y, en varias imágenes, llamó la atención la presencia de su expareja, Lincoln Palomeque.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 26 de dic, 2025
Lincoln Palomeque pasó la Navidad con la familia de Carolina Cruz