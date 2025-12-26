Lincoln Palomeque pasó la Navidad con la familia de Carolina Cruz fuera de Colombia

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fueron una de las parejas más queridas de la farándula colombiana durante varios años. Incluso después de su separación, ambos dejaron claro que mantendrían una relación cercana por el bienestar de sus hijos, Salvador y Matías, quienes siguen siendo su prioridad.

Mira también: El emotivo reencuentro de los hijos de Carolina Cruz con su abuelo en Navidad: sufre dura enfermedad



Así ha sido. Aunque cada uno rehízo su vida, el actor y la presentadora se han reencontrado en distintas ocasiones y eventos importantes para acompañar a sus hijos en momentos especiales.

Así ocurrió en la Navidad de 2025, pues Lincoln Palomeque compartió con la familia de Carolina Cruz en Estados Unidos. En una publicación hecha por la presentadora, a quien actualmente los televidentes ven en 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas', se observan varias imágenes junto a sus hijos, su hermana y otros familiares. En la octava foto del carrusel aparece el actor junto a los niños, un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.

“Ya están en una edad en la que organizarlos para una foto con mamá no es nada fácil. Hace mucho tiempo entendimos que el tiempo en familia, la calidad de los momentos a su lado, es y será la mejor inversión”, escribió la vallecaucana en la publicación.



Publicidad

Por su parte, Lincoln Palomeque, de 48 años, también compartió en sus historias algunos momentos de la celebración, mostrando al pequeño Salvador interactuando con los perritos y a Matías visiblemente emocionado con la visita de una persona disfrazada de Santa Claus.

Él publicó la misma foto con el texto: "Fue una linda navidad!!! Amo ver felices en familia a esos chiquitines!! ❤️".

Publicidad

¿Cuántos años se llevan Carolina Cruz y su novio?

Carolina Cruz nació en junio de 1979 y en 2025 celebró sus 46 años. Su actual pareja, Jamil Farah, nació en 1991 y cumplió 34 años en octubre del mismo año. La diferencia de edad entre ambos es de 12 años, una brecha que no ha sido un obstáculo en su relación.

En varias oportunidades, la presentadora ha afirmado que su novio es un “alma vieja”, razón por la cual comparten visiones muy similares de la vida. De hecho, el pasado 12 de diciembre celebraron tres años de relación.

Mira también: Cuánto mide Carolina Cruz: Cuervo la comparó con una jirafa y habló de sus pies

