Qué regalo recibió el Charrito Negro de Navidad y cuánto costaría

Uno de los hijos del cantante de música popular lo sorprendió con un regalo que lo dejó sin palabras y que tendría un alto valor en el mercado. Conoce de qué se trata.

El particular y costoso regalo de Navidad que recibió El Charrito Negro

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 26 de dic, 2025
El particular regalo de Navidad que recibió el Charrito Negro.