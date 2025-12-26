El particular y costoso regalo de Navidad que recibió El Charrito Negro

El Charrito Negro, uno de los más grandes representantes de la música popular en el país, con más de 40 años de trayectoria artística y también uno de los más mediáticos, volvió a llamar la atención por el particular regalo que recibió en Navidad.

Víctor Manuel González, uno de sus hijos, conocido artísticamente como Aragón Music y quien ha seguido sus pasos en el género popular con el propósito de mantener vivo el legado de su padre, lo sorprendió con un detalle inesperado y quiso compartir su reacción a través de sus redes sociales.



Regalo de Navidad del Charrito Negro

Mediante un video publicado en Instagram, se observa al joven pedirle a su papá que salga de la casa para mostrarle que su regalo ya había llegado y lo estaba esperando en un camión: un toro cebú.

Aragón Music aclaró que se trataba de un obsequio de su mamá, Alexánder y él, y acto seguido le entregó el certificado de pureza del animal. En las imágenes también se ve al toro descender del vehículo y acomodarse tranquilamente en la finca familiar.

“Y eso que le dio por semejante hermosura, hermano”, fueron las palabras del artista de 63 años, al ver el regalo.



Cuánto vale un Toro como el del Charrito Negro

El costo de un toro cebú en Colombia puede variar considerablemente según factores como el peso, la edad, la calidad genética, la condición corporal y el uso que se le vaya a dar, ya sea para reproducción o engorde.



En 2025, un ejemplar adulto suele tener un valor aproximado entre $4.000.000 y $6.000.000 de pesos, calculado con base en precios promedio por kilo en subastas ganaderas. Sin embargo, cuando se trata de animales con certificado de pureza y genética superior, el valor puede incluso superar los $15 millones de pesos, dependiendo del linaje y el prestigio del criadero.



Cuántos hijos tiene El Charrito Negro

El Charrito Negro es padre de ocho hijos, de los cuales al menos dos, Alexánder y Juan Gabriel, han seguido sus pasos en la música popular y lo acompañan en algunas presentaciones. Uno de ellos se ha inclinado por la producción musical, mientras que otros han explorado distintos caminos dentro de la industria.

