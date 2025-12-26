Chayanne, de luto en plena Navidad: envío emotivo mensaje por lamentable muerte

El mundo del espectáculo y Chayanne están de luto por la muerte del cantante Héctor Antonio Ocasio Cedeño, más conocido como Tony Ocasio, quien hizo parte del grupo Los Chicos de Puerto Rico, una popular banda que alcanzó gran éxito en la década de 1980 y se sumó a la fiebre de las boybands de la época como Menudo, donde también estuvo el intérprete de 'Torero'.

Mira también: Murió actor de 'Friends' a los 60 años tras perder la batalla contra el cáncer



Su fallecimiento ocurrió el 23 de diciembre y fue su hermana quien dio a conocer la lamentable noticia a través de una emotiva publicación en redes sociales. De acuerdo con varios medios, Tony Ocasio murió a los 58 años a causa de un infarto.



Chayanne despidió a Tony Ocasio

Chayanne publicó en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 10 millones de seguidores, dos fotografías: una en blanco y negro y otra a color de la época en la que eran compañeros de la agrupación.

“Cuántos ensayos, cuántas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz 🙏🏼”, escribió el artista junto a las imágenes.

Publicidad

Cabe recordar que en marzo de 2019 José Miguel 'Migue' Santa, otro de los integrantes del grupo, también falleció a los 51 años a causa de fallas cardíacas.

Quién era Tony Ocasio

Tony Ocasio fue un cantante puertorriqueño que alcanzó la fama con Los Chicos de Puerto Rico, una boyband creada por Eric Laboy para rivalizar con el éxito de Menudo. En 1983, Rey, Migue y Chayanne abandonaron la agrupación por presuntas malas condiciones laborales.

Publicidad

Canciones como 'Ave María', 'Será porque te amo' y 'Mamma mía' consolidaron a Los Chicos como uno de los grupos juveniles más exitosos de su época. Tony Ocasio pasó sus últimos años en Orlando, Florida.

Mira también: Actor en condición de calle fue auxiliado por colega con el que trabajó cuando eran niños

