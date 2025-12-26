Publicidad

Murió excompañero de Chayanne: quién era y cómo se conocieron

En Nochebuena, el cantante puertorriqueño lamentó el fallecimiento de uno de los integrantes del grupo Los Chicos, una popular boyband de la década de los 80, con quien fue compañero durante varios años.

Chayanne, de luto en plena Navidad: envío emotivo mensaje por lamentable muerte

En Nochebuena, el cantante puertorriqueño lamentó el fallecimiento de uno de los integrantes del grupo Los Chicos, una popular boyband de la década de los 80, con quien fue compañero durante varios años.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 26 de dic, 2025
Chayanne está de luto por la muerte de Tony Ocasio.