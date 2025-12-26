Reacción del esposo de Silvy Araújo al saber que será papá hizo llorar hasta a Lina Tejeiro

En las últimas horas, Silvy Araújo compartió el video más tierno sobre cómo le contó a su esposo que está esperando su primer hijo. Todo ocurrió cuando la pareja se encontraba en la sala de su casa, y ella lo llamó para decirle que le tenia una sorpresa. Él se quedó asombrado, porque no sabía si se le había olvidado algo importante.

Reacción del esposo de Silvy Araújo al embarazo de ella

Cuando la influencer le está pidiendo que abra los regalos que le tiene a él, él hombre solo mira el reloj, para mirar qué fecha es hoy. Posteriormente, le pregunta a ella la razón de ser tan especial, a lo que Araújo respondió que no, y que siguiera mira el resto.



Unos miutos más tardes, él revisa la caja de unos zapatos y ella le insiste en que revise bien. Posteriormente, cuando se da cuenta de todo, mira la prueba de embarazo y no duda en festejar con la Silvy. Estaba muy emocionado de ser padre por primera vez. Frente a este hecho, varios famosos como Lina Tejeiro, no dudaron en reaccionar afirmando que estaban llorando por cómo sucedieron las cosas. Entre los que le comentaron están: Anamar, Laura Barjum, Tatiana Franko, Pautips, entre otros.

Silvy Araújo está embarazada de Felipe Pino

Silvy Araújo decidió contar una de las noticias más importantes de su vida de una forma muy personal. Con palabras cargadas de emoción, mostró cómo cambió su día a día desde que supo que estaba esperando un hijo, reflejando la sorpresa y la alegría que sintió al iniciar este nuevo camino como futura mamá.





En su mensaje, la influencer resaltó el significado especial que tiene este momento para ella y su esposo, ya que llega en una etapa de crecimiento y consolidación como pareja. La reacción de sus seguidores fue inmediata, llenando sus redes de mensajes de apoyo y celebración, convirtiendo el anuncio en un instante compartido de felicidad colectiva. Posteriormente subió una foto de su barriguita con el siguiente mensaje:

"Nuestro sueño creciendo. No saben cuánto lo soñamos. Estamos tan ilusionados y felices de por fin poder compartir esta noticia con ustedes. Segundo trimestre… 4 meses contigo".

