Hilos de Vida
Chayanne, de luto
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
La creadora de contenido reveló hace poco que está en la dulce espera de su primer hijo y contó, con gran emoción, la manera en la que le dio la noticia a su esposo. El video conmovió a sus seguidores.

Reacción del esposo de Silvy Araújo al saber que será papá hizo llorar hasta a Lina Tejeiro

La influencer recientemente comentó que está esperando su primer bebé y no dudó en compartir cómo le contó a su esposo que serán papás. Los comentarios se llevaron de mucho amor con el emotivo video.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 26 de dic, 2025
Reacción del esposo de Silvy Araújo al saber que será papá hizo llorar hasta a Lina Tejeiro