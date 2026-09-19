Norma Nivia y Mateo Varela dieron adelanto sobre los preparativos de su boda y luna de miel

En una reveladora conversación para el programa 'La Red' de Caracol Televisión, la reconocida actriz Norma Nivia y su pareja, el creador de contenido Mateo Varela, abrieron las puertas de su intimidad para compartir los pormenores de su reciente compromiso, sus planes de matrimonio y las visiones que ambos comparten sobre el futuro de su relación.

La pareja dejó al descubierto cómo el amor desafió las convicciones previas de la actriz. Nivia confesó que en el pasado había descartado la idea de la convivencia bajo un mismo techo, prefiriendo mantener relaciones independientes. Sin embargo, destacó la persistencia de Varela y la química mutua como factores clave para dar un paso que antes parecía improbable. Por su parte, Varela relató entre risas cómo planeó la propuesta de matrimonio en secreto, cuidando cada detalle para ocultar el anillo durante un viaje de 15 días por Japón, el destino de sus sueños, donde decidió guardar la joya en la maleta de equipaje facturado bajo estricta seguridad para evitar arruinar la sorpresa en los controles aeroportuarios.



En cuanto a la organización del enlace nupcial, la pareja manifestó que no tiene prisa y que contempla la posibilidad de realizarlo el próximo año. Entre las opciones de celebración, fluctúan entre una gran fiesta rodeada de seres queridos o una boda íntima y de escape. No obstante, la actriz expresó su especial deseo de caminar hacia el altar de la mano de su hermano, en honor a la memoria de su fallecido padre. Al analizar los elevados costos que implica una boda multitudinaria, ambos coincidieron en que prefieren priorizar sus recursos en viajes significativos, soñando con presenciar juntos las auroras boreales en su luna de miel.

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Finalmente, al abordar temas de planificación familiar, tanto Norma Nivia como Mateo Varela se mostraron tajantes al descartar la paternidad. La actriz señaló que valora profundamente su libertad individual y considera que la maternidad está altamente romantizada en la sociedad. En sintonía con su postura, Varela afirmó de forma sincera que prefiere enfocar sus metas en el desarrollo personal y en el bienestar de la pareja, respetando plenamente las decisiones de quienes optan por formar una familia tradicional.



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