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Cuándo se casan Norma Nivia y Mateo Varela: esto se sabe sobre su boda- CaracolTV

La pareja reveló que no tiene afán por llegar al altar y espera hacerlo el año que viene. Además, ya tiene claro que quiere conocer una aurora boreal durante su luna de miel.

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Norma Nivia y Mateo Varela dieron adelanto sobre los preparativos de su boda y luna de miel

La pareja reveló que no tiene afán por llegar al altar y espera hacerlo el año que viene. Además, ya tiene claro que quiere conocer una aurora boreal durante su luna de miel.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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