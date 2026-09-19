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Johanna Fadul y Juanse Quintero quieren ser papás de nuevo tras perder a sus gemelas - CaracolTV

La pareja de actores, que lleva 12 años junta, recordó la pérdida de sus gemelas y contó que Johanna avanza en un proceso para volver a ser mamá, pero esta vez a los 40 años.

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Johanna Fadul y Juanse Quintero quieren ser papás de nuevo tras perder a sus gemelas

La pareja de actores, que lleva 12 años junta, recordó la pérdida de sus gemelas y contó que Johanna avanza en un proceso para volver a ser mamá, pero esta vez a los 40 años.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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