Johanna Fadul y Juanse Quintero quieren ser papás de nuevo tras perder a sus gemelas

En una reveladora entrevista para el programa 'La Red' de Caracol Televisión, la reconocida actriz colombiana Johanna Fadul compartió detalles sobre la intensa lucha que adelanta junto a su esposo, el actor y cantante Juanse Quintero, para cumplir el sueño de ser padres nuevamente, tras la pérdida de sus gemelas Antonella y Anabella.

Fadul, de 40 años, explicó que diversos factores retrasaron la búsqueda de un nuevo embarazo, entre ellos su estadía en México y la pandemia. Tras regresar a Colombia hace año y medio, la pareja decidió intentarlo nuevamente, pero al someterse a revisiones médicas descubrieron graves secuelas. Según relató la actriz, el procedimiento de legrado realizado tras perder a sus hijas dañó su matriz, lo que obligó a los especialistas a realizar una intervención para limpiar y preparar la zona uterina.



A este panorama de salud se sumó la alerta de su médica sobre su baja reserva ovárica, indicándoles que contaba con un 11% de probabilidad de concebir. Pese al diagnóstico desfavorable, Fadul inició un riguroso tratamiento de fertilidad que incluyó inyecciones, geles y alta carga hormonal. De nueve óvulos extraídos, cuatro fueron analizados y solo uno resultó óptimo para la fertilización. Actualmente, el embrión ya fecundado se encuentra congelado a la espera del momento exacto para su transferencia.

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El procedimiento requiere máxima precisión milimétrica: tras descongelar el embrión, la implantación exige tres días de reposo absoluto para favorecer su adherencia, antes de confirmar los resultados con una prueba en sangre. Además, la actriz confesó que los fuertes cambios hormonales le han provocado síntomas similares al embarazo, como extrema sensibilidad corporal.





A pesar de los desafíos médicos y de las duras críticas que enfrenta frecuentemente en redes sociales, Johanna mantiene intacta su fe y optimismo. La artista afirmó recordar a sus hijas con amor y no con dolor, convencida de que su energía la acompaña en esta etapa y confiada en que, si es la voluntad divina, logrará abrazar nuevamente la maternidad.

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