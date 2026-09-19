Ana Karina Soto y Pedro Palacio estuvieron a punto de casarse: así fue su reencuentro

En un dinámico reencuentro frente a las cámaras de 'La Red', el programa de entretenimiento de Caracol Televisión, la presentadora Ana Karina Soto y el actor Pedro Palacio recordaron su sonado romance y compartieron anécdotas sobre los momentos en que estuvieron a punto de llegar al altar.

Durante la entrevista, la expareja revivió entre risas cómo comenzó su cercanía. Palacio confesó que se fijó en ella desde el primer momento, aunque Soto explicó que al principio lo veía solo como un buen amigo, lo que llevó a ciertas tensiones y situaciones ambiguas con su grupo de amigos. Ambos decidieron darse una segunda oportunidad en la que vivieron una etapa de noviazgo tradicional con salidas a cenar y eventos que no habían disfrutado antes.



El compromiso matrimonial contó con dos momentos clave. El primero fue una cena familiar formal en Cúcuta. Tiempo después, durante la grabación de una telenovela de Palacio en Santa Marta, el actor volvió a proponerle matrimonio en un restaurante y le entregó un anillo de compromiso, a lo que Soto respondió afirmativamente.

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Sin embargo, los planes de boda se enfriaron de forma paulatina cuando el actor viajó a Buenos Aires, Argentina, para cursar estudios durante un año. Aunque la presentadora lo visitó en dos ocasiones —e incluso realizaron un viaje simbólico a la playa—, la distancia geográfica y la falta de coincidencia en tiempos afectaron la relación. Soto recordó que un retraso del actor al ir a recogerla al aeropuerto en Colombia fue el detonante final que marcó el distanciamiento definitivo.





Pese a que no concretaron la boda, ambos demostraron haber madurado y mantenido una sólida relación de amistad basada en el respeto mutuo. Los presentadores del programa destacaron la madurez emocional de ambos, resaltando que hoy en día existe una relación cordial entre Palacio y la actual pareja de Ana Karina Soto, así como entre sus respectivas familias. El reencuentro puso en evidencia que, aunque su noviazgo no culminó en matrimonio, supieron transformar el afecto en una valiosa amistad que perdura a través del tiempo.

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