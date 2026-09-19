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Ana Karina Soto y Pedro Palacio estuvieron a punto de casarse: así fue su reencuentro - CaracolTV

Los actores recordaron la relación que tuvieron en ‘De frente con mi ex’ y hablaron de los planes de matrimonio que alguna vez contemplaron antes de tomar caminos diferentes.

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Ana Karina Soto y Pedro Palacio estuvieron a punto de casarse: así fue su reencuentro

Los actores recordaron la relación que tuvieron en ‘De frente con mi ex’ y hablaron de los planes de matrimonio que alguna vez contemplaron antes de tomar caminos diferentes.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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