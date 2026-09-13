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Adriana Arango vence sus miedos a los 52 años, qué pasó

A sus 52 años, la actriz Adriana Arango asumió un nuevo reto que la llevó a superar sus miedos y atreverse a vivir una experiencia diferente. Conoce todos los detalles de esta historia.

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Adriana Arango sorprendió al asumir un nuevo reto y vencer sus miedos a los 52 años

A sus 52 años, la actriz Adriana Arango asumió un nuevo reto que la llevó a superar sus miedos y atreverse a vivir una experiencia diferente. Conoce todos los detalles de esta historia.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 13 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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