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José Fernando Patiño reveló nuevos detalles sobre lo que vivió con su padre en el terremoto - CaracolTV

Un mes después del terremoto que estremeció a Colombia, el periodista José Fernando Patiño decidió contar detalles inéditos de la angustiosa búsqueda de su padre, Darío, entre los escombros.

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José Fernando Patiño reveló nuevos detalles sobre lo que vivió con su padre en el terremoto

Un mes después del terremoto que estremeció a Colombia, el periodista José Fernando Patiño decidió contar detalles inéditos de la angustiosa búsqueda de su padre, Darío, entre los escombros.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 13 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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