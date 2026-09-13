José Fernando Patiño reveló nuevos detalles sobre lo que vivió con su padre en el terremoto

El pasado 10 de agosto, Colombia vivió uno de los episodios más dolorosos de las últimas décadas. El terremoto dejó a su paso cientos de historias marcadas por el dolor, la incertidumbre, la esperanza y la lucha. Entre ellas estuvo la de José Fernando Patiño, un periodista que, en medio del caos, emprendió una angustiosa búsqueda entre los escombros para encontrar a su padre, Darío,

Durante varios días, miles de personas acompañaron de cerca su espera, los momentos de angustia y la esperanza de recibir noticias. Mientras avanzaban las labores de rescate, José Fernando se aferró al recuerdo de su padre y a la posibilidad de volver a encontrarlo. Su historia terminó convirtiéndose en el reflejo de la lucha de muchas familias que, pese a la magnitud de la tragedia, se negaban a perder la esperanza.



A un mes de aquel devastador episodio, el periodista José Fernando Patiño decidió compartir detalles hasta ahora desconocidos sobre las horas de angustia, dolor e incertidumbre que enfrentó tras el terremoto. Su testimonio revela momentos que marcaron su vida y que, durante semanas, conmovieron profundamente a Colombia.

El equipo de La Red acompañó de cerca la incansable búsqueda que adelantó el periodista para encontrar a su padre, Darío, entre los escombros tras la emergencia.

Publicidad

¿Cómo honrará José Fernando Patiño la memoria de su padre?



Hoy, un mes después del suceso, Patiño revela que busca convertir en realidad una idea que nació directamente de un sueño que tuvo con su padre, con el único propósito de honrar su memoria y dejar un legado tras su partida.

¿Qué reveló sobre las horas de angustia en medio de los escombros?

Publicidad

En esta conversación, el periodista profundizó en los momentos más difíciles de la búsqueda entre los escombros y el impacto emocional de afrontar la tragedia, compartiendo una faceta íntima sobre cómo ha vivido este proceso de duelo.

Para conocer todos los detalles y la entrevista completa de este conmovedor testimonio, conéctate con la señal en vivo de Caracol Televisión o revive la emisión a través de Caracol Play.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

