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José Narváez regresa a los escenarios a los 48 años: qué proyecto prepara - CaracolTV

El actor José Narváez regresa a los escenarios feliz y emocionado por este nuevo reto. El presentador contó cómo se prepara para reencontrarse con el público y vivir nuevamente esta pasión.

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José Narváez regresa a los escenarios a los 48 años: qué proyecto prepara

El actor José Narváez regresa a los escenarios feliz y emocionado por este nuevo reto. El presentador contó cómo se prepara para reencontrarse con el público y vivir nuevamente esta pasión.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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