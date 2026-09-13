José Narváez regresa a los escenarios a los 48 años: qué proyecto prepara

El reconocido actor y presentador Josse Narváez regresa con toda la energía a los escenarios al integrarse nuevamente al elenco del exitoso musical 'Hombres a la plancha'.

El artista aseguró estar dispuesto a dejarlo todo sobre el escenario en esta nueva temporada, prometiendo una entrega total para cautivar al público en cada una de sus presentaciones.



¿Cómo se prepara Josse Narváez a sus 48 años para este espectáculo?

En entrevista con las cámaras de La Red, el presentador rompió el silencio sobre la exigencia física y vocal que implica formar parte de un 'show' de este nivel a sus 48 años.

Publicidad

Ante el reto que representa este montaje de gran formato, Narváez reveló en detalle cómo ha sido su preparación física y artística para responder al alto nivel de rendimiento que exige la producción.



¿Qué esperar de su regreso a "Hombres a la plancha"?

Con su retorno, Josse Narváez promete sorprender a los asistentes del show con una faceta llena de talento y vigencia, demostrando que está en su mejor momento para afrontar las tablas.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

