José Narváez regresa a los escenarios a los 48 años: qué proyecto prepara

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El reconocido actor y presentador Josse Narváez regresa con toda la energía a los escenarios al integrarse nuevamente al elenco del exitoso musical 'Hombres a la plancha'.
El artista aseguró estar dispuesto a dejarlo todo sobre el escenario en esta nueva temporada, prometiendo una entrega total para cautivar al público en cada una de sus presentaciones.
En entrevista con las cámaras de La Red, el presentador rompió el silencio sobre la exigencia física y vocal que implica formar parte de un 'show' de este nivel a sus 48 años.
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Ante el reto que representa este montaje de gran formato, Narváez reveló en detalle cómo ha sido su preparación física y artística para responder al alto nivel de rendimiento que exige la producción.
Con su retorno, Josse Narváez promete sorprender a los asistentes del show con una faceta llena de talento y vigencia, demostrando que está en su mejor momento para afrontar las tablas.
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