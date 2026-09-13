‘El Pato’ Velásquez y su expareja lograron un acuerdo tras intensa batalla legal

El humorista 'El Pato' Velásquez y su expareja, Camila Avendaño, dieron un paso decisivo en su relación personal al lograr limar asperezas tras la intensa batalla legal que enfrentaban por la manutención de su hijo.

En entrevista exclusiva para La Red, la expareja decidió romper el silencio y revelar cómo lograron dejar atrás las diferencias judiciales para priorizar el bienestar del pequeño.



¿Cómo fue la conciliación entre El Pato Velásquez y Camila Avendaño?

Tras momentos de tensión en los tribunales, ambos lograron sentarse a negociar y alcanzar un acuerdo concertado que pone fin a su disputa legal. Según revelaron los propios protagonistas a las cámaras del programa, el proceso para limar asperezas requirió dejar a un lado los desacuerdos personales y enfocarse en llegar a un punto común.

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¿Qué pasará con la manutención de su hijo tras el acuerdo?



Con este paso, El Pato Velásquez y Camila Avendaño cierran el capítulo del conflicto por la manutención de su hijo, dejando claro que el acuerdo responde a una conciliación mutua orientada a garantizar el cumplimiento de sus responsabilidades y la tranquilidad de su familia.

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