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‘El Pato’ Velásquez y su expareja acuerdo tras intensa batalla legal - CaracolTV

El humorista 'El Pato' Velásquez y Camila Avendaño superan su batalla legal por manutención y logran conciliar.

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‘El Pato’ Velásquez y su expareja lograron un acuerdo tras intensa batalla legal

El humorista 'El Pato' Velásquez y Camila Avendaño superan su batalla legal por manutención y logran conciliar.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 13 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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