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Sebastián Ayala denuncia a un excolaborador y contó qué ocurrió - CaracolTV

El cantante Sebastián Ayala dio a conocer una delicada situación que involucra a un excolaborador. El artista contó detalles del caso y explicó qué habría ocurrido, generando sorpresa entre sus seguidores.

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Sebastián Ayala reveló grave situación con un excolaborador y contó qué ocurrió

El cantante Sebastián Ayala dio a conocer una delicada situación que involucra a un excolaborador. El artista contó detalles del caso y explicó qué habría ocurrido, generando sorpresa entre sus seguidores.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 13 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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