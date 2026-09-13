Daiky Gamboa reveló los duros momentos que vivió para abrirse paso en la música

El reconocido modelo, DJ y gran amigo de la estrella paisa Karol G, Daiky Gamboa, rompió el silencio sobre su trayectoria en la industria musical. Aunque hoy en día consolida su nombre en el entretenimiento, la celebridad confesó que su camino no siempre ha sido color de rosa y que ha tenido que enfrentar duros momentos para hacerse un espacio en la escena.

En entrevista exclusiva para La Red de Caracol Televisión, el creador de contenido habló sin filtros sobre las barreras que se le presentaron en el camino y respondió de manera contundente a quienes cuestionan su talento y su faceta sobre los escenarios.



¿Qué tuvo que superar Daiky Gamboa en la música?

El inicio de su carrera estuvo marcado por múltiples obstáculos y momentos de duda. El artista compartió que llegar al punto donde se encuentra actualmente exigió un proceso de superación personal y profesional constante, en el que debió resistir a la presión social y a los constantes cuestionamientos del público sobre su versatilidad artística.

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¿Qué responde a quienes critican su faceta como cantante?



Frente a las opiniones y las fuertes críticas que recibe con frecuencia por incursionar en el canto, Daiky Gamboa fue claro al señalar que no se detiene ante los comentarios negativos. El artista reafirmó su compromiso con su pasión musical y dejó en claro que su proceso continúa firme a pesar de los detractores.

Si no te quieres perder ningún detalle de esta entrevista y conocer todas las declaraciones completas de tus celebridades favoritas, revive el capítulo en Caracol Play o sintoniza la señal en vivo de Caracol Televisión. ¿Qué opinas sobre el camino del artista? La conversación continúa en nuestras redes sociales.

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