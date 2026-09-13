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Daiky Gamboa, amigo de Karol G, reveló los duros momentos que vivió cuando era pequeño para abrirse paso en la música - CaracolTV

Daiky Gamboa revela las duras críticas y obstáculos que superó desde que era un niño y hoy día en la industria musical música. ¡Entérate de todos los detalles aquí!

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Daiky Gamboa reveló los duros momentos que vivió para abrirse paso en la música

Daiky Gamboa revela las duras críticas y obstáculos que superó desde que era un niño y hoy día en la industria musical música. ¡Entérate de todos los detalles aquí!

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 13 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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