Moisés Angulo, de ‘Yo Me Llamo’, lleva 40 años con su esposa: así nació su historia de amor

El reconocido actor, cantante y profesor de 'Yo Me Llamo' Moisés Angulo, junto a su esposa Diana, compartieron las claves y vivencias que han consolidado su matrimonio a lo largo de 40 años de unión.

La historia entre ambos inició de manera peculiar en las aulas de actuación. Angulo recordó cómo la conoció y, al percibir su interés por la interpretación, le ofreció una singular "prueba de actuación" en una clase de besos ficticios. La conexión fue tan inmediata y genuina que, apenas seis meses después de aquel encuentro inicial, la pareja decidió caminar hacia el altar para iniciar una vida juntos.



A lo largo de cuatro décadas, el matrimonio ha establecido límites y reglas claras para mantener la armonía en su hogar. Según explicaron, en su relación no existen negociables relacionados con el respeto mutuo: están prohibidas las ofensas verbales, las faltas de respeto o las actitudes agresivas como tirar puertas ante un desacuerdo. Cuando surgen diferencias, optan por tomar distancia momentánea, comunicarse a través de preguntas reflexivas en lugar de reclamos o juicios y priorizar la templanza para resolver cualquier tensión cotidiana.

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Más allá de sus estrategias de convivencia, la pareja ha enfrentado momentos sumamente complejos que han puesto a prueba sus votos matrimoniales. Durante la pandemia del COVID-19, Diana sufrió graves complicaciones de salud que desencadenaron un colapso intestinal y requirieron la extirpación total de su colon. Tras permanecer intubada y despertar un mes después en la unidad de cuidados intensivos, encontró a Angulo sosteniendo su mano y suplicándole que luchara por su vida. Este episodio reafirmó la promesa de permanecer unidos en la salud y en la enfermedad.





Hoy en día, la pareja asegura que el compromiso se renueva diariamente al mirarse "con ojos nuevos", demostrando que el amor maduro requiere trabajo continuo, comunicación afectiva y una lealtad incondicional. En la mesa de análisis del programa, los presentadores destacaron esta historia como un ejemplo inspirador de inteligencia emocional, madurez y fidelidad.

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