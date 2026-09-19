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Moisés Angulo, de ‘Yo Me Llamo’, lleva 40 años con su esposa: así nació su historia de amor - CaracolTV

La pareja recordó cómo se conoció y Diana contó cómo Moisés permaneció a su lado, pidiéndole luchar por su vida, durante el momento en que le quitaron completamente el colon.

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Moisés Angulo, de ‘Yo Me Llamo’, lleva 40 años con su esposa: así nació su historia de amor

La pareja recordó cómo se conoció y Diana contó cómo Moisés permaneció a su lado, pidiéndole luchar por su vida, durante el momento en que le quitaron completamente el colon.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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