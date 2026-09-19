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Cuántas veces se han casado Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín: así es su historia de amor - CaracolTV

La pareja contó que lleva nueve años de relación y han reafirmado su compromiso en tres diferentes ocasiones. Además, reveló las decisiones que tomaron para no tener más hijos.

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Luis Alfonso y Luisa Pulgarín se han casado tres veces: ya cerraron la fábrica de bebés

La pareja contó que lleva nueve años de relación y han reafirmado su compromiso en tres diferentes ocasiones. Además, reveló las decisiones que tomaron para no tener más hijos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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