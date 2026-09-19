Luis Alfonso y Luisa Pulgarín se han casado tres veces: ya cerraron la fábrica de bebés

El reconocido cantante de música popular Luis Alfonso y su esposa, Luisa Pulgarín, compartieron los momentos más representativos de sus nueve años de relación, periodo en el que han reafirmado su compromiso llegando al altar en tres oportunidades.

La historia de amor comenzó en unas ferias equinas, donde Pulgarín se desempeñaba como jefa de seguridad y el artista interpretaba sus canciones con pistas. Tras varios encuentros en el mismo escenario, un beso selló el inicio de su noviazgo. Pocos meses después de iniciar la convivencia, el intérprete decidió pedir su mano de manera humilde pero emotiva, comprando un anillo de 50.000 pesos y confeccionando él mismo los detalles para la ceremonia.



Durante el diálogo, la pareja rememoró los difíciles inicios económicos que marcaron su primera boda y su luna de miel. Según relataron, debieron recurrir al alquiler a cuotas del vestido de novia y afrontar limitaciones monetarias. En su primera escapada como esposos, viajaron con presupuestos ajustados y se alimentaron a base de espaguetis con atún, experiencia que hoy califican con orgullo como la "luna de miel más humilde del mundo".

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Con el tiempo y el éxito profesional del cantante, llegaron las renovaciones de votos, celebradas con opciones gastronómicas tradicionales como tamales, sancocho y posta sudada, desafiando los convencionalismos de los eventos lujosos.





Asimismo, la pareja abordó temas personales como la confianza y el manejo de la exposición mediática. Luisa, quien ejerció como investigadora judicial, recordó entre risas cómo una particular foto de su trabajo le quitó a Luis Alfonso la actitud "tóxica" y celosa que tenía en los inicios del noviazgo".

Del mismo modo, el artista expresó una profunda admiración hacia su esposa por la paciencia y resistencia que demuestra ante los constantes mensajes e insinuaciones que recibe en redes sociales por parte de terceras personas.

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Finalmente, al ser consultados sobre la posibilidad de agrandar la familia, ambos aclararon de forma contundente que "la fábrica está cerrada". Ambos confirmaron haberse sometido a procedimientos quirúrgicos definitivos —la vasectomía en el caso del cantante y la ligadura de trompas en el de su esposa—, enfocándose plenamente en la crianza de sus hijos y en consolidar la estabilidad de su hogar.

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