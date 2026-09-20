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Por qué Yo Me Llamo Aria Vega renunció al programa: en el pasado quiso atentar con su vida

Kristal Aristizábal, quien imitó a Aria Vega en 'Yo Me Llamo 2026', reveló detalles de una condición que la ha afectado, así como de una infancia marcada por la violencia y los problemas de salud mental que ha superado.

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Yo Me Llamo Aria Vega intentó acabar con su vida en varias ocasiones

Kristal Aristizábal, quien imitó a Aria Vega en 'Yo Me Llamo 2026', reveló detalles de una condición que la ha afectado, así como de una infancia marcada por la violencia y los problemas de salud mental que ha superado.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 20 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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