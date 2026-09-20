Yo Me Llamo Aria Vega intentó acabar con su vida en varias ocasiones

La joven cantante contó en La Red que detrás de su participación en ‘Yo Me Llamo’ hay una historia de dificultades que logró superar con ayuda profesional. Kristal reveló que durante su infancia sufrió maltrato físico y emocional por parte de sus padres, además de enfrentar situaciones de bullying que afectaron profundamente su salud mental.

Estas experiencias la llevaron a atravesar momentos de depresión y pensamientos suicidas. Con el tiempo, la música y un proceso de terapia fueron fundamentales para comenzar a reconstruir su vida y conocerse mejor. “Fue como ese autodescubrimiento como con la música que me hizo darme cuenta primero de quién era yo, de cómo era, de las virtudes que tenía, de los defectos que tenía”, contó.

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¿Qué le pasó a Yo Me Llamo Aria Vega?

La cantante también habló del proceso que vivió para sanar las heridas de su infancia y reconstruir la relación con sus padres. Según explicó, el acompañamiento profesional le permitió trabajar en el perdón y dejar atrás parte de lo ocurrido.

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“También nos pedimos perdón, lloramos, nos abrazamos y por lo menos yo actualmente tengo una relación maravillosa con mi papá”, aseguró Kristal, quien destacó además que su padre fue una de las primeras personas que la apoyó en la música.

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¿Por qué Yo Me Llamo Aria Vega renunció al programa?

Durante su paso por ‘Yo Me Llamo 2026’, la artista tuvo que retirarse de la competencia debido a problemas relacionados con los ovarios poliquísticos, condición que, según explicó, no estaba tratando. Ahora continúa enfocada en su carrera musical con el lanzamiento de ‘Amor lejano’ y estudia Derecho, una decisión que tomó para contar con herramientas que le permitan proteger sus intereses dentro de la industria.

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