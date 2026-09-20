Nació el hijo de Lina Tejeiro: mira acá la primera foto con su bebé Gael

Hace unos instantes, la actriz y protagonista de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, Lina Tejeiro, sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales el nacimiento de Gael, su primer hijo. La noticia estuvo acompañada de una fotografía del recién nacido, que rápidamente enternecieron a sus seguidores.

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La noticia enterneció a sus seguidores. En su post, acompañó la foto con un emotivo mensaje, con el que celebró la llegada de su bebé y el comienzo de una nueva etapa en su vida.

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" Bienvenido amor de mi vida. 🩵 GAEL 🩵 16.09.2026".



Tras conocerse el nacimiento de Gael, cientos de seguidores, amigos y colegas de la actriz no tardaron en reaccionar a la publicación. Los mensajes de felicitación y cariño inundaron las redes sociales, celebrando junto a Lina la llegada de su primer hijo. Entre los comentarios se pueden leer mensajes como: " Que felicidad🩵✨ Bienvenido al mundo Gael , Dios los bendiga!", "Bendiciones infinitas!! Qué felicidad!! 😍😍😍😍😍", "😍😍😍😍❤️❤️que bendición tan hermosa !!! Dios lo proteja de todo mal y le dé salud perfecta a tu príncipe !!! Felicitaciones mujerona ❤️".

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¿Qué significa el nombre Gael y cuál es su origen?

El nombre Gael tiene origen celta y se relaciona con los pueblos gaélicos. Su significado suele interpretarse como “hombre generoso” o “persona de origen gaélico”. Es un nombre asociado con la cultura y tradición de los pueblos celtas.

Cuándo anunció su embarazo

Lina Tejeiro anunció oficialmente su embarazo el 30 de abril de 2026, la actriz dio a conocer la noticia mediante un video publicado en sus redes sociales, donde mostró imágenes de la ecografía de su primer bebé, Gael, despejando así las especulaciones previas de sus seguidores.

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"A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí ... 'Los hijos cambian todo...' y ahora lo sé. El Coraje que nace del amor".

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