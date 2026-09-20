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Nació Gael, hijo de Lina Tejeiro

La actriz compartió la noticia del nacimiento de su primer hijo a través de sus redes sociales y ha generado miles de reacciones entre los cibernautas.

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Nació el hijo de Lina Tejeiro: mira acá la primera foto con su bebé Gael

La actriz compartió la noticia del nacimiento de su primer hijo a través de sus redes sociales y ha generado miles de reacciones entre los cibernautas.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 20 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Lina Tejeiro
Lina Tejeiro
Foto: Instagram @linatejeiro