Así fue como Alan Ramírez se enteró de la muerte de Yeison Jiménez en pleno show

En una emotiva entrega del programa 'Se Dice De Mí' de Caracol Televisión, el cantante de música popular Alan Ramírez abrió su corazón para recordar la profunda huella que dejó en su vida su colega y amigo Yeison Jiménez, así como el desgarrador momento en que se enteró de su trágico fallecimiento en pleno concierto.

Más allá de la música, Jiménez actuó como un guía y consejero personal durante los momentos más difíciles de la vida de Ramírez. Según relataron allegados y el propio artista, Yeison solía reprenderlo con cariño para apartarlo del desorden y el consumo excesivo de alcohol. "Póngase juicioso, póngase a entrenar, haga música", recuerda Ramírez que le decía el intérprete, motivándolo a retomar su carrera musical cuando tocó fondo debido a los excesos y malas influencias.



Sin embargo, el golpe más duro para Alan llegó el 10 de enero, fecha en la que se presentó en un evento concurrido mientras cumplía con su gira de presentaciones. Durante el show, instantes después de interpretar 'Tu cuarto de hora' —canción que grabaron juntos— , Ramírez sintió una extraña energía en el escenario cuando la pirotecnia falló insólitamente. Segundos después, asistentes y miembros de su equipo de sonido se acercaron para informarle sobre el rumor de un trágico accidente aéreo.

Publicidad

La impactante noticia fue confirmada poco después: Yeison Jiménez e integrantes de su equipo perdieron la vida en un siniestro aéreo en el departamento de Boyacá. La confirmación causó un colapso emocional inmediato en Ramírez. "Me desplomé terrible en esa tarima, yo no pude seguir cantando, se me fue la voz" , relató el cantante. Pese a las súplicas de las autoridades locales para concluir el espectáculo, Alan solo pudo entonar una última canción, el éxito 'Aventurero', como homenaje a su amigo antes de suspender la presentación.





La partida de Jiménez dejó un vacío irreparable en el género popular y en la vida personal de Ramírez, quien confesó la impotencia y angustia que sintió los días posteriores al no concebir la pérdida de quien consideraba un hermano.

No te pierdas los capítulos de Se Dice De Mí en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo