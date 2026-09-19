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Así fue como Alan Ramírez se enteró de la muerte de Yeison Jiménez en pleno show - CaracolTV

El intérprete de temas como 'Hermano del alma', 'Directo al corazón' y 'Gracias por tu amor' contó en 'Se Dice De Mí' que estaba en medio de un show cuando se enteró que su colega Yeison Jiménez se había accidentado en Boyacá.

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Así fue como Alan Ramírez se enteró de la muerte de Yeison Jiménez en pleno show

El intérprete de temas como 'Hermano del alma', 'Directo al corazón' y 'Gracias por tu amor' contó en 'Se Dice De Mí' que estaba en medio de un show cuando se enteró que su colega Yeison Jiménez se había accidentado en Boyacá.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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